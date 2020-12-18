印尼移工暫停引進兩週　桃園市衛生局：協助需求家庭申請長照服務

▲桃園市衛生局協助新申請看護工家庭，提供長照服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應中央流行疫情指揮中心暫停引進印尼籍移工入境，桃園市衛生局針對新申請新聘外籍看護工家庭，已主動透過簡訊或電話聯繫申請雇主，協助有需求家庭提供長照服務；衛生局長王文彥指出，聘僱外籍看護工可以申請長照服務，包括專業服務、交通接送、喘息服務、輔具與居家無障礙環境改善等項目，有需求民眾可撥打「1966」長照專線諮詢。

桃園衛生局因應中央疫情指揮中心宣布自12月4日至12月17日暫停引進印尼籍移工2週，衛生局已主動聯繫雇主，提供長照2.0服務諮詢，若有需求，長照中心接獲申請，將於3天內指派專人到府評估，並根據評估結果，擬定照顧計畫與連結長照。

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▲桃園衛生局針對新申請看護工家庭，將提供長照相關服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局也提醒，申請外籍看護工家庭，受照顧者巴氏量表與失能診斷證明書開立60天內有效，已完成評估民眾，需在時效內送至衛生局，衛生局後續會協助將相關文件轉送勞動部勞動力發展署辦理申請家庭看護，勞動部將啟動相關他國移工配套措施。

衛生局強調，自12月1日起，凡聘有外籍家庭看護工的被照顧者，經長期照顧管理中心評估為長照需求等級2至8級者，可在外籍家庭看護工請假時申請喘息服務，讓更多照顧者可以得到喘息機會，也保障外籍家庭看護工有休假權益。

王文彥表示，長照相關服務可減輕照顧者負擔，補足無照顧者空窗期缺口，降低照顧者壓力，籲請民眾多加利用，如有相關問題可撥打長照專線「1966」洽詢。

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