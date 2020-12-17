男大生收假回租屋處驚覺遭闖入　他瞎扯「同志網站說這可以住」

▲羅姓男子於寒假期間闖入台科大男宿舍住多天；放假回來學生發現房間東西有被翻且留有毒品殘渣趕緊報警。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者黃宥寧／台北報導

台科大男學生於寒假期間返家，放假回來發現租屋處東西遭翻且桌上還留有毒品殘渣，趕緊報警。男大生報警後男子又上門按電鈴問「某人在家嗎？」經查發現是一名羅姓男子闖入，他竟辯稱「是看到男同志網站上有人說這個房子可以住」，但說法不被檢方採信，仍依《私闖民宅罪》向地院聲請簡易判決處刑。

據悉4名男大生一起合租該房屋，今年2月放寒假返回家鄉，但放假完回來發現家中被翻過，且桌上留有疑似毒品殘渣，才驚覺遭闖空門，趕緊報警。報警後過沒幾天，涉嫌闖入宿舍的羅男又上門按電鈴說要找人，但該地址並沒有他要找的人，他才放棄離開，行為相當詭異。

檢察官訊問時，羅男辯稱他是在男同志網站看到有人說這個房子可以住，所以他才以為大家都能進去。經查發現羅男擁有竊盜與吸食毒品前科。進一步查發現該住家長期都是出租給他人，導致租客流動率高，鑰匙可能都沒有換過，才會讓羅男輕易進入。羅男私闖民宅是事實，雖然屋內沒有遺失物品，仍依《私闖民宅罪》向地院聲請簡易判決處刑。

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