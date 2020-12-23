羅智強曝割12萊委計畫　「等著接受人民罷免怒火吧」

▲羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院24日將針對攸關美豬美牛進口的9項行政命令進行表決。國民黨台北市議員羅智強發起「懸崖勒豬，別護萊豬」網路行動，號召網友灌爆綠委臉書。羅智強23日宣布，「12萊罷割萊委，從吳思瑤開始，罷免12萊委，就能停止進口萊豬！」

羅智強在臉書表示，民進黨台北市立委吳思瑤表態不會再像聯席委員會一樣找藉口缺席，明天會在院會投下護航萊豬的票，看來吳思瑤鐵了心要背叛市民對她的食安付託，那麼罷免吳思瑤的啟動鈕，顯然吳思瑤打算親自按下，「當吳思瑤護航萊豬成為事實，罷免吳思瑤就成為我們的義務，然而，只罷免吳思瑤夠嗎？當然不夠」

羅智強指出，吳思瑤和眾多立委認為，人民沒能力發動罷免，不可能翻盤進口萊豬的決定，從政治現實來說，不可能罷免所有的萊豬立委來改變萊豬進口的決定，但不需要罷免全部的萊豬立委，只需要罷免12位挺萊豬的立委，就可以立法禁止萊豬進口。

羅智強說明，目前挺萊豬的立委，包含民進黨丶時代力量及基進黨，共68席，反萊豬的其他在野立委有45席，雖然席次比為68：45，但罷免12席挺萊豬立委，反萊豬的力量就有機會取得57席，在國會過半，而挺萊豬的立委降到56席而不過半；至於不分區立委雖然不能罷免，但只要罷免12席民進黨或基進黨的挺萊豬區域立委，再用守護人民健康的反萊豬立委取而代之，反萊豬陣營就能用過半的民意，立法停止萊豬進口，這就是「12萊罷割萊委」的計畫。

羅智強認為，這不是一件容易的事情，光靠他一人不夠，他願意率先「認領」罷免吳思瑤，昨天基隆鄉親已認領罷免民進黨基隆市立委蔡適應，還差10個萊委，就可以完成「12罷萊割萊委」計畫，扭轉民進黨萊豬進口、踐踏食安的決策，「反萊豬的全台灣各縣市朋友，你們選好你們要罷免的萊豬立委，守護食安了嗎？」

羅智強公布6位萊委推薦名單，除了吳思瑤和蔡適應，還有新北市立委蘇巧慧、桃園市立委鄭運鵬、台中市立委陳柏惟、台中市立委兼立法院副院長蔡其昌，剩下6個優先罷免的立委開放網友推薦，「在此也敬告各位萊委，就在明天，你們手上的票，決定各位要不要接受罷免檢驗！敢背叛台灣人民的食安付託，就等著接受台灣人民的罷免怒火吧！」