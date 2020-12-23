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3立委被列萊豬表決大戰黑名單　陳吉仲：一定可以對選民交代

▲▼農委會主委陳吉仲接受《周玉蔻嗆新聞》專訪。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲接受《周玉蔻嗆新聞》專訪。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

萊豬就要進口，明天立法院將上演表決大戰，農委會主委陳吉仲今（23 日）早上接受《周玉蔻嗆新聞》專訪，被問民進黨立委林淑芬、鍾佳濱和劉建國被盯著，列入黑名單，因有豬農和在地選民壓力。陳吉仲認為，政府祭出百億養豬基金，對未來產業都是正面的，所以一定可以對選民交代。

周玉蔻問明後天要投票，聽說民進黨有幾個被盯著，直白問陳吉仲就是林淑芬、鍾佳濱和劉建國三人被列為黑名單，要有怎樣說服力，因有豬農和在地選民壓力，有辦法說服一起投票？陳吉仲說，三位委員都很熟，當然是有辦法，他接著提開未來會有「清楚標示」，消費者買了，結果豬肉賣更好，都是正面的，反問有哪個是負面的？

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對於政治問題，國民黨稱綠委若都按按贊成名單要公布，周玉蔻問會有哪些政治衝擊？陳吉仲強調，萊豬開放國家是「利多於弊」，如果不是這樣，不會有此決策，重點是要讓消費者對食品疑慮消除、更安心。

陳吉仲接著表示立委們都在農業縣，對養豬產業是正面，因拿了養豬基金130億，周玉蔻問「他們也可對選民交代？」，陳吉仲回應「當然」，期待行政院長蘇貞張說的黨內立委「全部贊成」。最後他強調，現在在做的任何行動跟作為，將來都要接受歷史檢驗，是有信心的。

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