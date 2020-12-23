蘇偉碩嘆：以前把馬英九罵到狗血淋頭　也沒被「查水表」

▲ 黃子哲（左）蘇偉碩（右）。（圖／臉書／黃子哲政治職人）

記者蔡儀潔／綜合報導

醫師蘇偉碩遭衛福部告發違反《食品安全衛生管理法》。國民黨文傳會副主委黃子哲23日表示，蘇偉碩跟他說，自己以前和民進黨一起反萊牛，把前總統馬英九罵到狗血淋頭，也從沒被過查水表，現在民進黨執政竟反過來要開放萊豬，他一樣反對，卻要對他提告，趕盡殺絕。

▲蘇偉碩衝AIT抗議萊豬進口 。（圖／記者楊蕓攝）

據黃子哲臉書PO文，他23日與蘇偉碩同台，聽完對方感慨「我一樣反對，卻要對我提告，趕盡殺絕」後，認為還好國民黨揪憨慢，當時有留下活口，「才讓蘇醫師現在可以繼續發聲。」

黃子哲表示，為了開放萊豬，民進黨政府已經殺紅了眼，用國家機器打壓異己，箝制言論自由，蘇醫師只不過是繼中天新聞被關台後，另一個綠色威權復辟的犧牲者。

黃子哲指出，衛福部長陳時中說是他決定要告發蘇偉碩，後來又說若蘇能以正視聽，不排除撤告，但事實上，蘇偉碩在衛福部告發前，早已針對萊劑比搖頭丸毒250倍的說法，修正為0.25倍；11月24日在蘇的臉書中看得到，11月30日蘇接受風傳媒訪問時，也公開澄清過。

▲針對開放萊豬爭議，國民黨列出蔡政府「查水表」一覽表。（圖／國民黨提供）

黃子哲說，況且蘇偉碩並非故意造假，而是他所提出數據來源的論文，其引用別人的資料時誤植濃度，才間接導致數字失真，換言之，綠營人士指控蘇偉碩是被告發後，心生畏懼才改口的說法，才是真正的謠言?

更驚人的是，蘇偉碩表示，在這次高雄市警局三民二分局正式通知他到案說明前，就已經先有刑警打電話，甚至是直接去他家找上門，不知是為了什麼案件，要他以證人身分說明，所幸當時他不在家，才逃過一劫，「顯見民進黨政府查水表，已到了喪心病狂的程度。」

▲針對開放萊豬爭議，國民黨列出蔡政府「查水表」一覽表。（圖／國民黨提供）

「蘇偉碩醫師是反瘦肉精的老司機，一路走來，始終如一」，黃子哲對蘇偉碩說，過去馬政府並非完全沒有可檢討之處，確實在2012年做了讓步，開放萊劑美牛，但至少迄今都守住牛豬分離、禁止內臟進口等的原則與立場；在國人食用豬肉高於牛肉達6倍、以及大量食用豬內臟的飲食習慣下，盡量降低健康風險。

黃子哲諷刺，反觀蔡英文總統在8月28日突襲宣布萊豬開放政策，即便在高達6、7成以上民意的反對下，迄今仍執意要硬闖。民進黨政府除了是「黑箱作業、藐視民意、踐踏豬農、罔顧食安」外，如今要再加上「嚴查水表」，而未來民怨的「爆表」，就等著反噬民進黨。