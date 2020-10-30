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藝饗四川／「搖滾牙醫」許君豪熱唱浪子回頭　台客樂團嗨翻成都夜

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記者魏有德／四川成都報導

四川成都某酒吧裡，金屬搖滾樂的喧囂聲與下班後逐漸沉寂的街道，形成強烈對比。這是第三屆台客搖滾派對，也是蓉漂台灣人一年一聚的音樂饗宴。台客樂團主唱之一的許君豪是前偶像團體可米小子的成員，在成都生活超15年，站在舞台上唱著茄子蛋的《浪子回頭》，風采不減當年。

▲前可米小子主唱許君豪一登場便受到現場觀眾熱情歡呼。（圖／記者魏有德攝）

▲前可米小子主唱許君豪一登場便受到現場觀眾熱情歡呼。（圖／記者魏有德攝）

一身皮衣黑褲的許君豪，卸下明星光環自行創業當牙醫，仍難以割捨最愛的音樂。雖然，站在舞台上仍感覺得出有些緊張，不過，隨著Live Band的演奏，許君豪的搖滾魂再度燃起，配合肢體動作帶動台下的觀眾，彷彿走進時光隧道，讓現場氣氛燃至最高點。

許君豪表示，年輕時曾經夢想成為歌手、偶像，得到市場的認同，受傷而離開舞台的轉折，一度讓他無法接受，直到前往四川成都唸書，學習口腔專業，隨後自行創業開起牙醫診所，在成都定居下來。

三年前的第一屆台客搖滾party，許君豪就如同其他入場的「蓉漂」台灣人一樣坐在台下，享受著音樂，當他突然被問到「想不想上台唱？」，許君豪難掩心裡的激動，「我當然想唱啊。」

▲許君豪在成都開牙醫診所，仍不放棄最愛的音樂。（圖／記者魏有德攝）

▲許君豪在成都開牙醫診所，仍不放棄最愛的音樂。（圖／記者魏有德攝）

此後，許君豪重拾年輕時玩搖滾的靈魂，利用工作之餘，和志同道合的朋友一起玩音樂，成為台客樂團的主唱之一。在成都的台客樂團是由一群業餘音樂愛好者組成，每年固定舉辦一次台客搖滾派對，至今已經第三屆，使當地台灣人獲得一解鄉愁、老友相聚的美好時刻。

▲第三屆台客搖滾派對吸引逾百生活在成都的台灣民眾共襄盛舉。（圖／記者魏有德攝）

▲第三屆台客搖滾派對吸引逾百生活在成都的台灣民眾共襄盛舉。（圖／記者魏有德攝）

台客樂團的成員Vita表示，台客搖滾party開始的初衷，只是想透過音樂，在成都可以有一個讓大家聚在一起的聚會，再加上派對開始前，包括播放台灣樂團、創作者的音樂表演影片、入場後酒精飲品喝到飽的台灣元素，「都讓待在成都或是比較少回台灣的人，有一個可以思鄉的地方。」

▲台客搖滾派對是由在四川成都打拼、愛好音樂的蓉漂台灣人一同舉辦。（圖／記者魏有德攝）

▲台客搖滾派對是由在四川成都打拼、愛好音樂的蓉漂台灣人一同舉辦。（圖／記者魏有德攝）

這場台客搖滾party，6位主唱輪番上陣，演唱曲目包括羅大佑的《鹿港小鎮》、四分衛的《雨和眼淚》、楊乃文的《女爵》、紅螞蟻樂團的《愛情釀的酒》等經典搖滾老歌，台下逾百名觀眾隨著音樂舞動雙手、打著節拍，一同回味逝去的青春。

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