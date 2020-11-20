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台南自由車場變極限賽道！超扯波浪不摔也難　網酸：也是暈了

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▲▼台南市運動場地爛，市議員林美燕形同廢墟要求檢修。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市立自由車場館興建至今已滿50年，但歷經50年頻繁使用，車道都已翹曲嚴重變形隆起。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、徐愷昕／台南報導

台南市立自由車場館興建至今已滿50年，不過因環境缺乏整理，目前現場雜草叢生，車道損壞也相當嚴重，甚至翹曲嚴重變形隆起。對此，市議員林美燕20日質詢時則向市府喊話，希望相關單位可以盡速改善這些問題，全面整建更新，不然這樣的場地辦比賽實在漏氣，身為直轄市，完全讓外縣市的人看笑話。

▲▼台南市運動場地爛，市議員林美燕形同廢墟要求檢修。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼大林網球場舉辦比賽場地破損，周邊道路崎嶇不堪，環境老舊，座椅也出現破損的狀況。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南市運動場地爛，市議員林美燕形同廢墟要求檢修。（圖／記者林悅翻攝）

林美燕表示，市立自由車場目前是委託台南市體育總會自由車委員會認養，近年辦理台南市自行車嘉年華、兒童單車嘉年華等多場推廣活動，不過歷經50年頻繁使用，早已不堪使用，竟然連車道都翹曲嚴重變形隆起，雖然每年都有整修，但老舊車場已不適合訓練，在這樣克難環境下如果只有針對部分補修，等同每年花錢重覆做同樣的事，故希望市府能全面整建更新。

林美燕再提及，全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽12月9日起，連三天在將於大林網球場舉辦，但開打在即，目前比賽場地依舊破損、周邊道路崎嶇不堪，環境老舊、座椅破損的狀況層出不窮，顯然已嚴重影響選手使用上的安全，「這樣的場地實在漏氣，身為直轄市，完全讓外縣市的人看笑話」，藉此呼籲市府團隊，2座體育場都應進行整體設施改善工程規劃。

市長黃偉哲見到此照片時也說，「這是自由車場，不是極限車場」，並承諾會積極改善。至於教育局長鄭新輝則回應，因自由車場館沒有使用執照，過去評估要修繕都無法達到理想，目前有送計畫爭取前瞻2.0經費1.12億元，希望能順利獲得這筆預算。

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