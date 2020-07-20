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台東體育場兒童遊戲區+體健區整建　近日重新開放

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▲▼ 台東體育場兒童遊戲區＋體健區整建，近日重新開放 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲ 台東體育場兒童遊戲區＋體健區整建，近日重新開放 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

原設立於台東市靠桂林北路側，且與停車場相鄰的台東縣立體育場兒童遊戲區，由於遊戲空間狹小壅擠，兒童遊戲時還需留心車輛出入威脅，為改善問題，台東縣縣政府在體育場景觀改善工程內將兒童遊戲區與體健設施區集中設置。縣長饒慶鈴20日前往視察後表示，未來啟用後將更方便家長兼顧運動與看顧小孩，遊戲、健身都更安全。

▲▼ 台東體育場兒童遊戲區＋體健區整建，近日重新開放 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

建設處指出，新的兒童遊戲區移至體育場原聖火臺處，且安排體健設施區與兒童遊戲區相鄰，15組體健器材包含單槓、爬竿等，為一獨立使用空間，面積達2000平方公尺，且設有夜間照明，再搭配園區內10,000平方公尺的綠地，讓家長與小孩遊戲之餘亦可享受野餐，更重要的是此區車輛無法通行，確保兒童遊戲不受車輛威脅。

建設處表示，體育場兒童遊戲區內設備將於近日重新組裝完畢，且待安全地墊鋪設後，將委託專業檢驗機構針對相關規定進行檢驗，確保兒童遊戲安全，通過檢驗並取得認證後，體育場兒童遊戲區即可正式開放。

另為讓市區有更多親子遊戲空間，教育處將評估利用縣立美術館對面的縣有地，爭取中央經費規劃設置老幼共融遊戲場，8月14日將赴屏東縣考察當地的和平公園，關於遊具設施的設置，將會讓兒童與家長代表參與一同規劃。

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