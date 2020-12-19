嘉義市平安夜報佳音　天主教基督教2千人齊聚：小朋友踩街超萌！

▲▼ 「傳愛到家 幸福在嘉」2020平安夜踩街報佳音 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

聖誕節即將來臨，在嘉義市國際管樂節踩街前夕，嘉義市政府2020平安夜踩街報佳音「傳愛到家 幸福在嘉」活動，也於18日晚間由來自各教會、各級學校、民間社團等，近2千多人齊聚嘉義市政府前廣場熱鬧展開，由嘉義市副市長陳淑慧以及天主教、基督教等各宗教領袖，共同參與聖誕聯歡晚會與平安夜踩街活動。

陳淑慧表示，再過幾天就是平安夜、聖誕節，嘉義市政府從民國92年起，連續18年邀請天主教、基督教及各機關、團體，在聖誕節的前一個星期五，舉辦平安夜踩街報佳音活動。

▲「傳愛到家 幸福在嘉」2020平安夜踩街報佳音晚會熱鬧滾滾。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳淑慧說，嘉義市有著滿滿的創新能量，今年平安夜踩街也特別不一樣。首先在市府前廣場舉辦聖誕聯歡晚會，接著從廣場出發，沿中山路繞行中央噴水池，行經最熱鬧的文化路夜市，最後集結在文化公園。同時，嘉義市國際管樂節踩街將於19日下午2點舉行，平安夜踩街也為國際管樂節開啟了熱鬧溫暖的序幕。

民政處表示，感謝參與演出的各個學校和團體，帶來許多精彩的節目；感謝參與民眾以樂旗隊、聖誕老人、天使、原住民服飾、可愛動物等造型亮相，帶給大家平安、喜樂的熱鬧氛圍。

▲小朋友踩街樣貌超可愛。（圖／記者翁伊森翻攝）

市政府前廣場安排一連串精采的平安夜晚會暖場表演，首先由仁愛幼兒園載歌載舞，崇仁醫專美容保健科同學帶來創意走秀，而在踩街隊伍抵達後由署理、牧長進行祝禱，點燈儀式後則由聖馬爾定醫院領唱「平安夜」、「普天同慶」的大合唱，活動緊接著來到節目表演，由正義幼兒園、嘉義教區社福團體(安道基金會、聖心教養院、敏道家園、安仁家園）、宏仁女中、立仁高中及北榮教會等單位接續演出，帶給現場數千民眾在熱鬧氛圍中，享受動人心弦的天籟合唱、活潑熱情的踩街互動及平安喜樂的聖誕佳節。

▲▼ 「傳愛到家 幸福在嘉」2020平安夜踩街報佳音 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年平安夜踩街活動，除了天主教會、基督教會參與外，尚有聖馬爾定醫院、天主教醫院附設幼兒園、嘉義市都市原住民族發展協會、嘉義市客家文化協會、嘉義市新移民女性關懷協會及嘉義市傳統文化與技藝協會等團體參加踩街，踩街隊伍走入中山路商圈、文化路商圈與市民同樂，所到之處洋溢濃濃聖誕氣息。

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