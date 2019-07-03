台日王子飯店美食交流　極緻關西料理限量90份秒殺

▲▼ 日本大津王子大飯店主廚 客座套餐。（圖／耐斯王子大飯店提供，下同）。

記者翁伊森／嘉義報導

耐斯王子大飯店邀請日本琵琶湖大津王子大飯店和食料理長濱地紳一、副料理長後藤孝宏及助理廚師小山內陽平來台客座，將原汁原味的日本關西料理呈現給饕客們品嘗，5日至7日連續三天限量90個名額，一開放隨即搶訂一空，讓人感受到嘉義人對於美食料理的高度渴求。



和食料理長濱地紳一於1992年進入大津王子大飯店，於2013年擔任和食料理長至今，已有27年料理經驗，並曾在滋賀縣職稱能力開發促進大會中、日本料理展示會等獲獎、以及烹飪相關學校擔任講師，此次能邀請到濱地紳一來到耐斯王子大飯店展現精湛廚藝，相當不容易。

耐斯王子大飯店總經理曾慶欑表示，首度邀請日本王子飯店集團料理長來台舉辦主廚客座活動，除了讓廚師們可以互相交流、讓料理手法與技巧更精進，也讓嘉義地區的饕客們，體驗耳目一新的全感官饗宴。



濱地紳一為了此次客座特別設計了三款菜單，並用最嚴苛的條件挑選上等食材，其中有黑鮪魚、鱧魚、鰻魚、牡丹蝦、白蛤蜊以及選用A5等級和牛等，也特別推薦日本關西人夏天愛吃的道地料理「鱧魚羹」，要讓台灣民眾品嘗日本產地直送的料理美饌，每道菜都將食材的優點發揮到極致境界。未來這三套料理也將於法義小館接受客人預訂，歡迎品嘗。



此外，日本職人精神也在這份套餐上完美呈現，料理長不僅從餐具的挑選到食材的把關等，甚至連擺盤、高湯、調味、刀工、烹調等過程都相當講究，從內到外一絲不苟，將料理美味發揮到淋漓盡致。