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2020回顧／黎巴嫩炸出蕈狀雲！2750噸硝酸銨一放6年　自埋人禍種子

記者吳美依／綜合報導

黎巴嫩貝魯特港（Beirut）於8月4日發生大規模爆炸，導致204死、逾7500傷，不僅讓該國經濟危機雪上加霜，也震驚全球各地。相關單位調查後發現，港口倉庫內儲放的2750噸硝酸銨過去6年內不斷遭到檢舉與警告，當局卻無所作為，直到施工焊接火花意外引爆，釀成浩劫。但在本次悲劇發生後，化學物質的貯藏問題終於引發高度重視。

▲▼黎巴嫩貝魯特當地時間4日傍晚發生大爆炸。（圖／路透）

▲▼黎巴嫩貝魯特港口當地時間4日發生大爆炸，省長受訪落下男兒淚。（圖／路透社）

▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，迄今超過100人死亡，4000多人受傷，且有多人失蹤 。（圖／路透）

▲黎巴嫩,貝魯特爆炸。（圖／路透社）

▲黎巴嫩貝魯特港爆炸，周圍住宅全毀，全市都被波及。（圖／路透）

貝魯特港爆炸後，深棕色的恐怖蕈狀雲直竄天際，建築物倒塌或粉碎成瓦礫堆，玻璃震破一地，全市瞬間成為一片灰白死寂的廢墟，彷彿末日來臨。社群媒體上也不斷流傳著事發當下的可怕影片。

黎巴嫩長期陷入政經危機，民眾去年10月下旬發起大規模示威，抗議政府貪腐無能，要求廢除教派權力共享體系，驅逐菁英，組成無黨派內閣，當時也成功推翻時任總理哈里里（Saad Hariri）；未料等不到情勢好轉，又遇上爆炸慘劇，再度引爆全國示威。

時任總理阿迪布（Mustapha Adib）8月短暫上任，被期望接手處理爆炸殘局與經濟難題，接受以法國為首的國際支援，大力改革。但是，他卻仍無力解決真主黨（Hezbollah）派系的複雜政治問題，獲任命大約1個月後，就以「無法組成無黨派內閣」為由下台。

迪亞布政府8月因大爆炸辭職，他如今接任看守總理，11日與另外3名前部長被起訴怠忽職守，釀成慘劇。迪亞布堅稱良心清白，反控檢方和法官違憲。據悉，全案仍在調查當中。

貝魯特港大爆炸後，許多國家也開始思考危險化學物質的儲放問題，要求港務局清查暫存貨物。 

英媒踢爆，朴茨茅斯（Portsmouth）國有貨運公司Portico希望獲准，在Flathouse Quay碼頭存放4999噸硝酸銨，引爆疑慮。澳洲紐卡素市（Newcastle）民眾群起抗議，要求當地硝酸銨工廠搬走；據了解，該廠儲放6000至1.2萬噸的硝酸銨，存量是貝魯特港的4倍之多。

另外，印度清奈港（Chennai Port）2015年起在倉庫存放超過700噸的硝酸銨，當地政黨芒果黨 （Pattali Makkal Katchi）黨魁拉馬杜斯（S. Ramadoss）呼籲政府盡快處置，以免慘劇重演。塞內加爾首都達卡（Dakar）港區存放約2700噸的硝酸銨，目前已經被要求立即移走。南韓釜山港也被發現存放1240噸的硝酸銨，卻缺乏統一管理單位，相關單位承諾，將會建立系統化管理制度。

▲黎巴嫩,貝魯特,示威。（圖／路透）

▲黎巴嫩先後遭遇經濟危機與貝魯特港大爆炸，皆引爆民眾大規模示威。（圖／路透）

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