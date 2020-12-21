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快訊／旭富又爆炸！同廠房「2hrs後再竄恐怖黑煙」　消防急撤

▲快訊／旭富才又爆炸！同廠房「2hrs後又竄出黑煙」　消防急撤出（圖／胡姓民眾提供）

▲旭富又竄出黑煙。（圖／胡姓民眾提供，下同）

記者楊淑媛、林昱萱／桃園報導

桃園蘆竹區旭富（4119）製藥20日中午發生嚴重火警，造成2名員工1死1傷慘劇，稍早廠房又發生爆炸，而一旁竄出黃褐色的濃煙。據了解，爆炸原因疑似是因為工廠內有8桶金屬鈉的緣故。此外，稍早現場又竄出劇烈黑煙。對此，消防局第三大隊副隊長見狀後，緊急要求現場消防人員先撤出，等一切狀況確定後，再重新進行部署。

這起事故造成1名員工死亡、1名員工受傷，而火勢波及鄰近工廠，火災財損預估高達8億元，而火勢悶燒超過24小時，於21日中午12時許又傳出爆炸，讓現場指揮官忍不住怒斥，「到底還有多少危物在裡面，你們為什麼第一時間不講？現在爆了你們才講。」

▲快訊／旭富才又爆炸！同廠房「2hrs後又竄出黑煙」　消防急撤出。（圖／胡姓民眾提供）

▲▼旭富爆炸，冒出黃色濃煙。（圖／市議員劉勝全提供）

▲旭富爆炸，冒出黃色濃煙。（圖／市議員劉勝全提供）

爆炸發生之後，現場竄出濃濃黃煙，而黃煙剛散去約兩小時後，現場又竄出漆黑的濃煙，讓附近居民更加擔憂。此外，旭富公司指出，推測火災發生原因是因為，生產線在進行化學溶劑處理時，溶劑流進水溝所致，雖然當下有立即通報消防裝置，但因為風勢過於強勁，導致火勢難以控制。

對此，桃園市勞檢處指出，此案件已經構成重大職災，且仍可能產生後續危害，因此要求業者全面停工，且除非有必要之安全措施，否則所有人皆不得進入。

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