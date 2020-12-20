旭富製藥大火延燒4工廠！隔壁製紙廠老闆驚喊：快燒到儲油槽

記者楊淑媛、陳以昇、徐愷昕／桃園報導

桃園蘆竹區旭富（4119）製藥20日中午12時許發生嚴重火警，現場不僅傳出爆炸聲，火勢更一發不可收拾，一路延燒至附近其他4間廠房！火警當下隔壁製紙廠因放有儲油槽，老闆一見火警發生，嚇得立刻衝出來狂喊「快燒到儲油槽了」，場面怵目驚心。

▲桃園蘆竹區旭富製藥廠爆炸發生大火。（圖／翻攝自桃園警消）

▲▼消防指出，目前火勢已延燒至附近工廠。（記者陳以昇翻攝）

據了解，現場為一5樓高廠房的3樓起火，有2名員工受傷，其中一名傷勢較嚴重者為外籍移工，下午1時30分到院緊急接受插管，由於他全身90%三度灼傷，目前仍在灼傷中心治療觀察；另一名40歲徐姓男子右手掌遭燙傷，狀況穩定觀察中，預期8小時後若沒大礙即可出院。

案發現場火勢相當猛烈，搶救難度也大大提高，濃濃黑煙不僅飄散到附近機場跑道，現在最新消息指出，火勢已延燒至隔壁桃園紙廠、東陽精密、國晟銅製品、鴻利紡織等4家工廠。消防截至目前總計出動30車、76人到場，一切仍在搶救中。

旭富董事長翁維駿在火警第一時間也趕赴現場聽取簡報，他強調工廠今日沒有人上班，其他員工爆炸發生當時都待在廠區宿舍內；至於火警發生細節，他僅回應「還要再了解」。

►偷偷分享少女秘密！

【相關新聞】

►桃園旭富製藥廠爆炸直擊！ 2員工受傷1人90%三度燙傷

►快訊／桃機附近傳爆炸聲「淡水也聽見」黑煙竄天際 消防救援中