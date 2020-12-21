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她坐地鐵「羽絨衣突爆炸」！全車廂遭殃…專家：去加油站也要小心

記者鄭思楠／綜合報導

進入12月，各地紛紛降溫，許多人都會穿上羽絨衣禦寒！日前，上海一名女生乘坐地鐵時，坐下瞬間身上的羽絨衣突然炸了，坐旁邊男生被噴一身，白色的毛絮更飄滿全部車廂。女孩一開始還想撿羽絨，再塞回去，後來乾脆放棄，一時間場面有些尷尬。

據《上觀新聞》報導，拍攝者路女稱，本來以隔壁男生會幫忙，會是一段美好緣分的開始，結果他一邊拍毛一邊坐遠；而女孩也努力想撿起羽絨，但因為地鐵運行後羽絨飄落無法收拾，只好手足無措低下頭，吃手中的食物來緩解尷尬。

▲▼羽絨服炸了。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲羽絨衣炸了。（圖／翻攝自上觀新聞）

影片引起網友議論，紛紛笑稱，「這是羽絨核彈」、「是真的羽絨，鑑定完畢」，「 姐妹我雖然非常的心疼妳，但還是笑出了聲哈哈哈」。

還有網友科普爆炸的原因，「羽絨衣裡面有空氣，估計是她坐下的時候太快太用力導致羽絨衣裡面的空氣被迅速而大力擠壓發生爆炸，就像洗衣機洗羽絨衣，羽絨衣局部會有更多的氣體在裡面且非常膨脹。」

▲▼羽絨服炸了。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲隔壁男生被噴一身毛。（圖／翻攝自上觀新聞）

注意什麼：

1.羽絨衣在廚房遇一定濃度一氧化碳會「爆炸」

冬天天氣比較乾燥，羽絨衣與其他物體摩擦會產生靜電，若遇瓦斯洩漏，便會引發「爆炸」。因此穿羽絨衣去廚房、加油站等地方一定要謹慎。

2.羽絨衣在洗衣機甩乾時有可能會爆炸

清洗時，羽絨易聚集在一起，面層的透氣性能差，羽絨衣內產生大面積空隙。在洗衣機裡高速甩乾時，羽絨不斷膨脹，大量氣體無法及時排出，就會在很短時間內將洗衣機內部空間撐滿，而洗衣機內的空間又是密閉有限的，當氣體膨脹到一定程度，超過洗衣機的抗壓極限時就可能引起爆炸。因此清洗羽絨衣一定要在帶有洗滌羽絨衣程序的洗衣機中洗滌，否則易出現「爆炸」的危險情況。專家建議，甩乾時最好給羽絨衣套上網兜，防止過分膨脹。

3.羽絨衣遇明火會被點著

有實驗顯示，羽絨衣穿在假人模特身上拉上拉鏈，拿打火機在衣服下擺一角剛一點火，羽絨衣馬上竄出火苗，火勢慢慢擴大、蔓延。不到5分鐘，整件羽絨衣就被燒得精光，連拉鏈也被燒得完全熔化了。如果羽絨衣穿在人身上，接觸到含有油脂的皮膚，燃燒速度可能會更快。著火時，人一跑動產生風，還會加速衣服的燃燒速度。因此需切記，如果人身上著火了，應當及時將衣服脫下，先將火撲滅，如果來不及脫衣，要用雙手護住臉部，就地打滾。

4.小孩穿羽絨衣坐安全座椅更容易被甩出去

車裡的安全座椅是為了孩子的安全，但身穿羽絨衣坐在安全座椅上，孩子可能會被甩出去，安全座椅等於白裝。因為孩子穿上比較厚的羽絨衣，坐姿會發生變化，肩部的高度也發生了增高的現象。當汽車發生意外，強烈的碰撞衝擊，衣服固定住了，但孩子就像碗裡的剝殼雞蛋，一旦遇到碰撞事故，就可能會滑脫出來，造成頸椎、頭部的挫傷，嚴重甚至會造成死亡！因此讓孩子乘坐安全座椅時，記得先把羽絨衣脫掉，才是真正的安全。

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