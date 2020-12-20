旭富製藥付之一炬！鄰近5工廠遭波及…恐燒到明天才能撲滅

記者楊淑媛、徐愷昕／桃園報導

桃園蘆竹區旭富（4119）製藥20日中午發生嚴重火警，現場不僅傳出爆炸聲，火勢更一發不可收拾，一路延燒至附近其他5間廠房！消防指出，由於現場有禁水性化學物品，加上強風助長，下午除紙廠、紡織2工廠仍在火海中，又有一間環保工廠遭波及，另雖然旭富製藥海湖廠火勢已受控，但場內尚有小火在燃燒，預計要明（21）日才能徹底撲滅。

▲旭富製藥廠房大火，下午四點左右已延燒緊鄰5家工廠。（圖／胡姓民眾提供）

這起重大火警現場為一5樓高廠房的3樓起火，有2名員工受傷，其中一名傷勢較嚴重者為菲律賓籍移工，全身90%三度灼傷，仍在治療觀察中；另一名40歲徐姓男子右手掌遭燙傷，最快今晚能出院；另最新消息指出，火勢目前除延燒至桃園紙廠、東陽精密、國晟銅製品、鴻利紡織等4家工廠外，現在廣倫潔環保公司也慘遭波及，成為第5家受害工廠。

旭富製藥廠爆炸發生火警後，廠內有機、高溶性溶劑紛紛流出引發火勢，噁心的刺鼻味更因此不斷竄出，附近居民深受其害，還有部分人因此身體頭暈不適，只能趕快緊閉門窗，摀鼻自保。

消防指出，旭富製藥廠火警下午5時30分受到控制，沒有繼續延燒，僅剩小火仍在燒，目前燃燒主要集中在紙廠、紡織這2間工廠，雖然一切都在掌控之中，但估計要燒到明天才能完全撲滅；至於財損的部分，消防表示旭富製藥海湖廠已付之一炬，暫時無法生產，損失相當慘重。

▲桃園機場旁旭富製藥廠爆炸大火，火勢猛烈黑煙直竄天際。（圖／翻攝自桃園警消）

▲桃園旭富製藥廠20日中午發生爆炸意外，現場陷入恐怖火海。（記者陳以昇翻攝）

▲消防指出，大火恐燒到明天才能全撲滅。（圖／胡姓民眾提供）