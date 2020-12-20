桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

記者陳以昇、徐愷昕／桃園報導

桃園機場附近今（20）日中午12時許傳出巨大爆炸聲，連居住淡水的民眾也於地方社團反映有聽到聲響，下秒濃煙直竄天際！警消接獲通報後立即到場救援，經查發現是蘆竹區旭富製藥廠發生意外、進而爆炸，目前2員工受傷，其中1人傷勢嚴重，全身90%三度燙傷，已被送往長庚醫院救治。

▲桃園旭富製藥廠20日中午發生爆炸意外，現場陷入恐怖火海，下同。（記者陳以昇翻攝）

最新消息指出，大火並沒有影響機場運作，現場為一5樓高廠房的3樓起火，確定2名員工受傷，其中一名30歲男性全身90%三度燙傷，稍早已送至長庚醫院救治；另名40歲徐姓男子右手掌遭燙傷，同樣在醫院治療中。截至目前，消防總計出動30車、76人到場救援。

案發現場火勢相當兇猛，搶救難度也大大提高，濃濃黑煙狂竄天際，甚至飄到機場跑道，當時上空還有飛機飛過，令人怵目驚心，附近停車場更有民眾拍到爆炸物飛落地面。而據了解，這間藥廠總統蔡英文日前曾來參訪過，詳細起火原因仍有待調查釐清。

▲▼濃煙甚至飄散到附近機場跑道。（記者陳以昇翻攝）

▲▼由於現場火勢實在猛烈，消防搜救難度大增。（記者陳以昇翻攝）

▲▼總統蔡英文日前參訪旭富製藥廠。（記者陳以昇翻攝）