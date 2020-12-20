▲新北貢寮鮑產地「鮑你好食」，澳底漁貨直銷中心開幕。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了推廣在地、安心的貢寮在地水產品「貢寮鮑」，新北市長侯友宜於19日參加貢寮區漁會在澳底漁港舉辦的「2020新北貢寮鮑−鮑你好食」產地活動及澳底漁貨直銷中心的開幕典禮。現場活動包括席開多桌的貢寮鮑，滋養風味餐及限量貢寮鮑福袋搶購，吸引大批民眾前來澳底漁港，現場熱鬧滾滾。

▲貢寮在地青年蔡昌憲推廣貢寮鮑。

東北角的珍味貢寮鮑 在地安心好食材

「貢寮鮑」在天然環境以純淨海水養殖，活動空間大，且從小到大都是以天然藻類投餵，全程不使用人工飼料，口感Q彈味道鮮美。市面上常被混淆之大陸鮑使用立體式箱網養殖，住在狹小的籠子裡，沒有運動空間，外殼上易有附著生物，且食用人工飼料，與口感極佳又品質優良的貢寮鮑無法相比。

新北市漁業處表示，市府為了讓消費者吃得安心，輔導養殖戶取得「產銷履歷」以及「安心標章」，並定期抽檢，確保合格才能上市，為消費安全把關。且市府為保護貢寮鮑產業，2019年向中央爭取限制大陸鮑魚進口，並促成經濟部公告每年11月至翌年3月貢寮鮑產季期間，禁止大陸鮑魚來臺，確保大家可以在貢寮鮑產季吃到最新鮮又安全的在地貢寮鮑。

▲新北市長侯友宜出席貢寮鮑產地活動推廣貢寮鮑加工產品。

貢寮鮑滋養風味餐嚴選在地食材 產地活動熱鬧滾滾

今年貢寮鮑滋養風味餐包含當季貢寮鮑、在地山藥、小卷、白帶魚等豐富食材，在總鋪師的精心烹製下，鮮美又豐盛的海鮮大餐讓幸運訂桌成功的民眾讚不絕口，紛紛表示物超所值。另外，在產地活動現場也有許多民眾排隊搶購具有產銷履歷認證及生產追溯標章的超值貢寮鮑福袋，漁會還加碼送出鯖魚片及與全聯合作推出買福袋就送咖啡卷的優惠，加上共300份的免費鮮烤貢寮鮑、鯖魚及石花凍試吃。

貢寮區漁會漁會直銷中心開幕 請多支持在地優質漁產

新北市已升格10年，市府持續致力於地方創生，為完善東北角海岸線觀光遊憩據點並帶動地方產業發展，委託貢寮區漁會經營澳底漁貨直銷中心，並挹注漁會經費進行整修及增建工程，完善遊客採買、用餐環境及遊憩服務設施。澳底漁貨直銷中心集合漁會與在地小農的農漁民市集以及全聯福利中心貢寮首家門市，並在今(19)日合作推出開幕限定優惠，讓搶到好康的民眾各個笑容滿面。

農漁民市集在貢寮鮑產季期間試營運，展售在地農漁產品及品質優良的貢寮鮑產品。包括獲得漁業署「2020海宴水產精品」榮譽的「九孔鮑饗食包組合」，以及入選「2020新北特色美味好禮」的「磯燒九孔鮑」。未來澳底漁貨直銷中心將會持續增建2、3樓，規劃做為咖啡簡餐及觀景座位區之用，提供來貢寮遊玩的旅客舒適的休憩場所及購物據點。

侯友宜表示，感謝大家對於貢寮鮑品牌的支持，此東北角的珍味得來不易，未來將持續支持貢寮鮑養殖產業，推廣新北在地優質水產品，與地方產業共存共榮、永續發展，歡迎前來體驗與以往不同的澳底漁港，並多多支持在地優質水產品。

貢寮鮑官網：http://www.gongliao-abalone.com.tw/index.htm



► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版