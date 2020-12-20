　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北貢寮鮑產地「鮑你好食」　澳底漁貨直銷中心開幕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新北貢寮鮑產地「鮑你好食」 澳底漁貨直銷中心開幕。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北貢寮鮑產地「鮑你好食」，澳底漁貨直銷中心開幕。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了推廣在地、安心的貢寮在地水產品「貢寮鮑」，新北市長侯友宜於19日參加貢寮區漁會在澳底漁港舉辦的「2020新北貢寮鮑−鮑你好食」產地活動及澳底漁貨直銷中心的開幕典禮。現場活動包括席開多桌的貢寮鮑，滋養風味餐及限量貢寮鮑福袋搶購，吸引大批民眾前來澳底漁港，現場熱鬧滾滾。

▲新北貢寮鮑產地「鮑你好食」 澳底漁貨直銷中心開幕。（圖／新北市漁業處提供）

▲貢寮在地青年蔡昌憲推廣貢寮鮑。

東北角的珍味貢寮鮑　在地安心好食材

「貢寮鮑」在天然環境以純淨海水養殖，活動空間大，且從小到大都是以天然藻類投餵，全程不使用人工飼料，口感Q彈味道鮮美。市面上常被混淆之大陸鮑使用立體式箱網養殖，住在狹小的籠子裡，沒有運動空間，外殼上易有附著生物，且食用人工飼料，與口感極佳又品質優良的貢寮鮑無法相比。

新北市漁業處表示，市府為了讓消費者吃得安心，輔導養殖戶取得「產銷履歷」以及「安心標章」，並定期抽檢，確保合格才能上市，為消費安全把關。且市府為保護貢寮鮑產業，2019年向中央爭取限制大陸鮑魚進口，並促成經濟部公告每年11月至翌年3月貢寮鮑產季期間，禁止大陸鮑魚來臺，確保大家可以在貢寮鮑產季吃到最新鮮又安全的在地貢寮鮑。

▲新北貢寮鮑產地「鮑你好食」 澳底漁貨直銷中心開幕。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北市長侯友宜出席貢寮鮑產地活動推廣貢寮鮑加工產品。

貢寮鮑滋養風味餐嚴選在地食材　產地活動熱鬧滾滾

今年貢寮鮑滋養風味餐包含當季貢寮鮑、在地山藥、小卷、白帶魚等豐富食材，在總鋪師的精心烹製下，鮮美又豐盛的海鮮大餐讓幸運訂桌成功的民眾讚不絕口，紛紛表示物超所值。另外，在產地活動現場也有許多民眾排隊搶購具有產銷履歷認證及生產追溯標章的超值貢寮鮑福袋，漁會還加碼送出鯖魚片及與全聯合作推出買福袋就送咖啡卷的優惠，加上共300份的免費鮮烤貢寮鮑、鯖魚及石花凍試吃。

貢寮區漁會漁會直銷中心開幕　請多支持在地優質漁產

新北市已升格10年，市府持續致力於地方創生，為完善東北角海岸線觀光遊憩據點並帶動地方產業發展，委託貢寮區漁會經營澳底漁貨直銷中心，並挹注漁會經費進行整修及增建工程，完善遊客採買、用餐環境及遊憩服務設施。澳底漁貨直銷中心集合漁會與在地小農的農漁民市集以及全聯福利中心貢寮首家門市，並在今(19)日合作推出開幕限定優惠，讓搶到好康的民眾各個笑容滿面。

農漁民市集在貢寮鮑產季期間試營運，展售在地農漁產品及品質優良的貢寮鮑產品。包括獲得漁業署「2020海宴水產精品」榮譽的「九孔鮑饗食包組合」，以及入選「2020新北特色美味好禮」的「磯燒九孔鮑」。未來澳底漁貨直銷中心將會持續增建2、3樓，規劃做為咖啡簡餐及觀景座位區之用，提供來貢寮遊玩的旅客舒適的休憩場所及購物據點。

侯友宜表示，感謝大家對於貢寮鮑品牌的支持，此東北角的珍味得來不易，未來將持續支持貢寮鮑養殖產業，推廣新北在地優質水產品，與地方產業共存共榮、永續發展，歡迎前來體驗與以往不同的澳底漁港，並多多支持在地優質水產品。

貢寮鮑官網：http://www.gongliao-abalone.com.tw/index.htm

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

ET快訊
「翡翠柳橙買一送一」連5天！狂搖沒停過　麻古茶坊急發聲明道歉
棉花糖「神秘用途」曝光！　丟可可罐裡超實用
快訊／中共「山東號」航母、4軍艦穿越台灣海峽　國防部證實了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北與國際組織IFOAM Asia合作　有機農業行銷講座大爆滿

新北貢寮鮑產地「鮑你好食」　澳底漁貨直銷中心開幕

逆向操作吸人潮　台中廣三SOGO砸千萬改裝引進日式超市、海底撈

網美新景點！　會動的宜蘭聖誕地標點燈

台南市國際工商經營研究社社長交接　越南駐台代表阮英勇演講

男子提款機前猛接電話　學甲巡警主動關懷攔阻民眾遭詐

佛光山大慈育幼院「50歡慶感恩聯展　20日起潮州講堂展出

打造全台第一！台東夜市環保設備補好補滿　業者拼勁感動饒慶鈴

全台首案！深化農遊攸關縱谷發展　鹿野鄉地方創生館簽約

瘋聖誕、跨年　台中飯店業者齊推活動迎接2021

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

市場「超肥美菜虎」1斤賣55元　客人見箱內2坨球暴動：全包了！

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

新北與國際組織IFOAM Asia合作　有機農業行銷講座大爆滿

新北貢寮鮑產地「鮑你好食」　澳底漁貨直銷中心開幕

逆向操作吸人潮　台中廣三SOGO砸千萬改裝引進日式超市、海底撈

網美新景點！　會動的宜蘭聖誕地標點燈

台南市國際工商經營研究社社長交接　越南駐台代表阮英勇演講

男子提款機前猛接電話　學甲巡警主動關懷攔阻民眾遭詐

佛光山大慈育幼院「50歡慶感恩聯展　20日起潮州講堂展出

打造全台第一！台東夜市環保設備補好補滿　業者拼勁感動饒慶鈴

全台首案！深化農遊攸關縱谷發展　鹿野鄉地方創生館簽約

瘋聖誕、跨年　台中飯店業者齊推活動迎接2021

新北與國際組織IFOAM Asia合作　有機農業行銷講座大爆滿

蔣淯安、李啟瑋合轟40分　台啤延續開季7連勝

「咩噗茶」喬瑟夫剪掉招牌長髮！　「激帥中分頭」網全驚艷：認不出

科學訓練是繞捷徑　羅錦龍：少走一些冤枉路

姨媽色、死亡芭比粉唇膏先別丟！一張面紙讓它們起死回生

快訊／韓國確診病患「救護車脫逃」！衝上計程車逃跑　警大動作追捕

慶生嗨砸計程車！後座大爆炸…司機一看「差點出車禍」

蔡英文4月才參訪「製藥國家隊」！　旭富桃園廠付之一炬

蘇偉碩承認「萊劑比搖頭丸毒250倍」引用錯誤　衛福部：不會撤告

新北貢寮鮑產地「鮑你好食」　澳底漁貨直銷中心開幕

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

台南浪漫情歌夜10萬樂迷朝聖

昔受贈一盒鉛筆　多年後「助學千人」

慈濟醫療深入部落　扶輪社贈醫療巡迴車

台南8社區獲明日之星績優社區殊榮

「中職退役明星球員軟式棒球賽」 赫見職棒總教頭

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

台中跨年晚會交通攻略出爐　7大接駁站快筆記

金山警集訓！　專業教練指點撇步

新北耶誕平安晚會　20日千人詩班壓軸登場

台東志工為7旬嬤整修舊厝　饒慶鈴贈蛋糕慶生

鞋子破洞捨不得丟　截肢嬤獲新鞋笑開懷

更多熱門

相關新聞

竹北房價「會漲到跟板橋一樣嗎」解答曝光

竹北房價「會漲到跟板橋一樣嗎」解答曝光

新竹科學園區是科技產業重鎮，也帶動周邊地價翻漲，像是竹北房市就成了搶手貨！就有網友在PTT的home-sale板上發起閒聊「竹北房價有可能跟新北一線城市一樣嗎？」好奇以竹北房價的上漲空間來說，有沒有可能跟新北一線城市一樣，像是板橋或中和等等。話題引發熱論，內行人也對此發表看法。

即／陽金公路台2甲線8.4K土石崩落　半個路面消失

即／陽金公路台2甲線8.4K土石崩落　半個路面消失

嬌妻美色遭覬覦！通緝犯當街擄走2男談判

嬌妻美色遭覬覦！通緝犯當街擄走2男談判

金山警集訓！　專業教練指點撇步

金山警集訓！　專業教練指點撇步

金山國小附幼　親子同樂過聖誕

金山國小附幼　親子同樂過聖誕

關鍵字：

新北貢寮鮑澳底漁港

讀者迴響

熱門新聞

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

即／桃機附近傳爆炸聲！黑煙秒竄天際　消防救援中

逃不了疫情海嘯！2020全台熄燈飯店

好市多熱食區經典食物停賣　網全崩潰

郭主義曾「負債」養大3孩…痛失愛女哭斷腸

富千金帶1.4億元嫁！新郎卻「面無表情」

舒淇火鍋聚餐「一整排大咖男女神」

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

考照魔王題！「汽機車到路口誰該禮讓」　超過一半答錯

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

小S激動快大哭！許老三「倒立咬金牌」得冠軍

更多

最夯影音

更多
高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人
A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面