嬌妻美色遭覬覦！通緝犯當街攔車擄走2男談判　警2小時救肉票

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名男子，懷疑另一名男子以借貸理由接近嬌妻，竟趁對方與友人在車上時，開車攔住去路，恐嚇脅迫下車，將2人載到北投租屋處軟禁談判，經警方獲報以車追人，2個多小時就逮捕犯嫌，訊後依妨害自由、毒品罪、槍砲彈刀通緝案移請士林地方檢察署及新北地方法院偵辦。

▲警方在北投逮捕身材壯碩的吳男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，29歲吳姓男子不滿35歲張姓男子不斷以借錢的名義，接近並覬覦嬌妻美色，12日上午7時許，趁張男與李姓男子（29歲）在車上時，開車攔住去路，以恐嚇要脅手段要2人下車，隨後開車載他們到北投秀山路租屋處軟禁談判。

▼吳男醋勁大發，當街擄走張男及李姓友人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報組成專案小組，調閱相關監視器以車追人，當天上午9時許，循線找到北投租屋處，經柔性勸說，吳男先釋放被軟禁的張、李2男，幸好均毫髮無傷自行走出門外，但吳男卻始終不願配合，隨後在大批警力包圍下，才開門讓警方進入。

經查吳男身份，為新北地方法院發佈的槍砲通緝犯，當場將他逮捕，並在屋內查獲毒品吸食器1組，及毒品咖啡包3包，全案訊後吳嫌依妨害自由、違反毒品危害防制條例、槍砲彈刀通緝案移請士林地方檢察署及新北地方法院偵辦。

生火了！連我媽都用到發光