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新北金山國小附幼「玩很大」...親子同樂嗨翻　暖心過聖誕

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▲新北金山國小附幼「玩很大」 親子同樂嗨翻暖心過聖誕。（圖／新北市金山國小提供）

▲新北金山國小附幼「玩很大」，親子同樂嗨翻，暖心過聖誕。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

初冬乍寒的時節，在金山的人們心中卻暖暖的期待一年一度聖誕大型親子活動的到來！19日新北市金山國小附幼結合金山金包里公共親子中心推出親子運動與遊戲「聖誕玩很大」活動，吸引超過72對的親子一起參與，創意有趣的親子互動遊戲讓大人小孩提前暖心過聖誕。

金山國小表示，多做親子遊戲可以幫助孩子快樂成長，學校從2014年起在臨近金山老街入口的校舍一樓申請設置金包里公共親子中心，讓家長可以陪孩子一起閱讀、遊戲，金山國小附幼每年必定結合公共親子中心精心策劃大型的親子遊戲活動，讓金山區學齡前的兒童在家長的陪伴下，可以親子一起體驗各種不同靜態與動態的多元活動，歷年來已獲得鄉里間無數的好評與期待。

▲新北金山國小附幼「玩很大」 親子同樂嗨翻暖心過聖誕。（圖／新北市金山國小提供）

▲金山國小附幼每年必定結合公共親子中心精心策劃大型的親子遊戲活動。

聖誕節除了發糖果、報佳音，你還想到要怎麼玩呢？今年「聖誕玩很大」以增進親子情誼的熱身活動開場，用象徵親子心連心的呼拉圈「環環相扣」，環扣連接爸媽與寶貝們的心。在緊湊的親子競賽過程中，全場大人小孩都摩拳擦掌的期待出發，不管是笑聲與疊杯聲交融的「可愛雪寶疊疊樂」疊杯大賽，或是今天鉛筆不寫字而是用來騎的「巨大鉛筆」騎乘賽，以及親子可以一起穿褲子的「同心協力大褲子」親子障礙賽等。

一系列創意好玩的親子運動及遊戲，都讓全場充滿歡笑聲，也讓大家的臉龐變得熱呼呼的，心也都暖洋洋了！遊戲實在太精彩了！最後聖誕老公公也被吸引一同加入「動物親子翹翹板」的遊戲行列，活動在孩子們與聖誕老公公拍照及聖誕老公公承諾聖誕夜的願望下畫下滿足完美的句點﹗

▲新北金山國小附幼「玩很大」 親子同樂嗨翻暖心過聖誕。（圖／新北市金山國小提供）

▲▼今天鉛筆不寫字而是用來騎的「巨大鉛筆」騎乘賽。

▲新北金山國小附幼「玩很大」 親子同樂嗨翻暖心過聖誕。（圖／新北市金山國小提供）

金山國小附幼的小睿說，好喜歡跟爸爸媽媽一起玩遊戲的感覺，大鉛筆遊戲好刺激，我也會用鉛筆好好畫畫，長大後一定用鉛筆認真寫字讀書。小宇也說：想起中班時聖誕闖關活動的臉部彩繪﹑服裝表演走秀，喜歡媽媽幫我在臉上畫雪人聖誕樹，一起跟媽媽走秀。現在我大班了，老師說大家要愛運動，今天我很開心可以跟爸爸一起穿大褲子運動。

小宇媽媽說，小宇念書前就曾報名參加聖誕活動至今，透過每年不同的活動，我們全家感情更親密，謝謝學校每年都用心規劃這麼好玩且有意義的活動，金山地區冬季多雨，能利用假日跟孩子一起玩遊戲，真得感覺很幸福！

金山國小附幼主任鄭茹予表示，每年聖誕節我們會策畫與學習相關的闖關、藝術、音樂或運動等不同領域的活動，希望親子活動與節慶、學習向度緊密連結，讓社區居民一同來參與聖誕親子遊戲，拉近幼兒園與社區居民的互動，體認金山附幼認真辦學的精神。

▲新北金山國小附幼「玩很大」 親子同樂嗨翻暖心過聖誕。（圖／新北市金山國小提供）

▲金山地區冬季多雨，能利用假日跟孩子一起玩遊戲，真得感覺很幸福。

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