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夜半闖金庫「偷走近2千萬現鈔」！　日郵局主管觸發警鈴慘被逮

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▲▼ 日圓,一萬日圓,鈔票,日本鈔票。（圖／取自免費圖庫Pixabay） 

▲石山勝明觸發警鈴啟動保全系統，相關人員這才發現金庫存放的現金消失。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

日本長野縣佐久市一間郵局的45歲主管19日監守自盜，趁凌晨無人在場時潛入金庫偷走7000萬日圓現金（約新台幣1930.6萬元），作案期間觸發警鈴，在警方調閱監視器畫面調查後，嫌犯已被當局逮捕。

日本放送協會（NHK）報導，事發於19日凌晨2時40分左右，45歲窗口營業部長石山勝明涉嫌竊盜，闖入郵局金庫偷走7000萬日圓現金，隨後逃逸。據悉，當時石山勝明觸發警鈴啟動保全系統，相關人員這才發現金庫存放的現金消失。

警方事後調閱監視器畫面追查，石山勝明才坦承犯案並被當局逮捕，相關調查正在進行當中。儘管警方並未透露嫌犯工作地點，但日本郵便信越支社透露，石山勝明是在今年4月開始擔任佐久郵局窗口營業部長，對於職員被逮捕一事感到震驚且遺憾，接下來會持續配合警方調查。

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