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3公尺「大王烏賊」屍體沖上沙灘...嚇壞清晨散步夫婦：超大！

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▲日本京都發現一隻長達3公尺的大王烏賊。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲日本京都發現一隻長達3公尺的大王烏賊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

日本京都府宮津市一對夫婦17日清晨出門散步時，竟然在岩鼻沙灘上發現一隻長達3公尺的大王烏賊，光是身體部分的長度就有1.5公尺，尺寸極為驚人。發現的夫婦也驚訝表示，平常偶爾會看到一些小隻烏賊被沖上岸，但這麼大隻的真的是第一次看到！

根據《京都新聞》報導，一名50歲的丈夫和47歲的妻子17日清晨6點前往自家門前沙灘散步時，發現了長達3公尺的大王烏賊屍體。京都府海洋中心表示，這麼大隻的烏賊被沖上岸是好幾年才會出現一次的罕見景象，近20年來只有5、6起大王烏賊漂流到京都北部沿海的事件，至於漂到沙灘上的原因則可能是因為身體衰弱、體力不支而浮出海面，再受到西北季風和極強海浪沖上來。

報導指出，大王烏賊是世界上最大的無脊椎動物之一，生活在650公尺到900公尺的深海中，日本本州島冬天會沿海設置固定網，有時會捕獲大王烏賊，但目前對大王烏賊的生態學了解仍極少。

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大王烏賊日本日韓要聞京都烏賊沙灘

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