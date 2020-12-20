新冠變異病毒株「入侵歐洲」！荷蘭發現至少1例　禁止英客機入境

記者詹雅婷／編譯

英國新冠疫情拉警報，出現新變種病毒株，感染率增加70%，部分地區進入第4級警戒。對此，荷蘭政府20日宣布，全面禁止英國商業航班飛往荷蘭，自20日當地上午6時起生效，最快2021年1月1日解除禁令，因當局確認荷蘭境內已出現至少1例與英國變異病毒株相同的確診個案。

▲依據荷蘭最新政策，自12月20日當地上午6時起，禁止英國商業航班飛往荷蘭，最快明年1月1日解除禁令。（示意圖／達志影像／美聯社）

綜合英媒獨立報、天空新聞報導，英國境內出現的最新變種病毒株名為「VUI 2020/01」，其傳播速度比原來的病毒株還要快，被認定為英國東南部疫情迅速擴散原因。荷蘭也出現相同變異病毒株的確診個案，根據衛生單位的說法，個案於12月初確診。

荷蘭衛生部表示，相關調查正在進行當中，現階段將會盡可能限制、控制來自英國旅客的往來，藉此降低染上該變異病毒株的人持續進入荷蘭的可能性。依據當局宣布的最新政策，自12月20日當地上午6時起，禁止英國商業航班飛往荷蘭，最快明年1月1日解除禁令。

▲荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

荷蘭政府表示，相關單位正密切關注海外新冠病毒最新進展，並研究針對其他運輸方式採取額外措施的可能性，「未來數日，我們將與其他歐盟成員國密切合作，商討進一步防堵新冠病毒自英國輸入的可能性」，同時強調海外旅行可能讓疫情蔓延的巨大風險。

英國首相強生（Boris Johnson）19日表示，新變種的新冠病毒株感染率增加70%，讓疫情蔓延速度加快，但現階段並無證據表明其更加致命或導致更嚴重疾病，也不代表疫苗會失效。與此同時，他也宣布倫敦、英格蘭東南部等地區進入第4級疫情警戒，估數百萬人受影響。

英國首席科學顧問帕特里克瓦倫斯勳爵（Sir Patrick Vallance）表示，截至12月，倫敦有60%以上的染疫個案均為新變異病毒株，據信該變異病毒株9月中旬就已出現。

►「新變種病毒株」傳播強70％！倫敦警報首升第4級 耶誕連假取消

►WHO：確定可取得20億劑疫苗 貧窮國家明年初開始施打

►莫德納疫苗周一開打！估計配送逾3700多處地點 擴大輝瑞涵蓋範圍

聽Podcast掌握美選及國際局勢