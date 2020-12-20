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女機師機艙染疫？59人疫調今出爐　外籍同事「最關鍵」

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▲▼今(12/3)新增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

▲本國籍染疫女機師疫調將於今（20）日下午2時出爐。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

本國籍染疫女機師疫調將於今（20）日下午2時出爐，台大醫院兒童感染科主任黃立民醫師表示，咳嗽的外籍機師確診與否，為女機師是否在機上染疫的關鍵指標，但機師執勤風險管理是否要加嚴，還須等待疫調出爐才能確認。不過，黃立民也直言，機師需要吃飯、喝水，「你要人家12小時全程戴口罩，不太可能啦！」

中央流行疫情指揮中心18日公布一名美國境外移入病例，是在國籍航空任職的台籍女機師，目前分析包含在台感染、赴美途中或者到美國當地都是可能感染來源，進一步找尋接觸者採檢釐清。指揮中心發言人莊人祥昨表示，後續疫調掌握接觸者59人，都必須進行採檢，結果明日出爐。

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指揮中心初步疫調顯示，該名機師為本國籍30多歲女性（案760），因工作於12月12日前往美國，12月16日返臺。個案入境後，至公司宿舍居家檢疫，同日出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛、發燒等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於18日確診。經調查，與案760同行前往美國同事中，1人於航程途中曾出現咳嗽症狀，且未佩戴口罩，其餘同行者皆有佩戴口罩。

莊人祥昨表示，目前先是懷疑可能感染源可能是這位同事，會針對這部分繼續疫調，另她發病前14天有待在台灣，也因此可能感染源無法排除台灣，但這個機率可能比較低。

衛生單位昨已初步匡列9名接觸者，莊人祥今日進一步說明，目前接觸者匡列59人，其中14人為家人，4名朋友，26名同事，另外她在航機接觸者包含機師、後艙組員15人。目前已採檢咽喉拭子採檢13人，46人待採檢，都還在檢驗中，另外血清抗體會採檢54人，今日下午2時就會知道檢驗結果。

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