鐮刀砍友11刀！東勢雞農「假扮目擊者」報警：他全身是血…下場曝

▲▼東勢雞農殺了朋友還假裝自己是目擊者報案，下場遭判刑18年。（資料圖／民眾提供，下同）

記者戴若涵／台中報導

台中一名許姓老翁因與張姓友人時常為了養雞、賣菜等事起爭執，許男不滿張時常在其他友人面前罵他三字經，讓他心生不滿，5月間2人再度爆發衝突，許男竟持鐮刀朝張男狂砍11刀，隨後才假裝是目擊者到超商請店員報警。台中地方法院依殺人罪將他判刑18年，可上訴。

判決指出，許男與張姓友人同在台中市東勢區大甲溪畔一處農地工作，但兩人時常因種菜、養雞等事意見分歧，張男還曾用不雅字眼辱罵許，2人因此心生嫌隙。張男5月2日上午9時許又再度出言辱罵許男，引發對方不滿。

不甘受辱的許男5月3日凌晨5時20分許，便從家中帶鐮刀到農地等待張男，上午7時35分他等到張男現身便上前理論，雙方一言不合吵了起來，許男一怒之下竟持刀朝張男腰部、四肢等處揮砍，見張驚慌逃跑仍一路追砍，導致張男頭部、後背腰部、四肢受有11處銳器傷，失血過多坐倒在一塊大石頭上。

許男見狀，隨即將鐮刀藏到農地草叢中，將原本穿著的雨鞋換成拖鞋後，才騎著腳踏車到附近便利超商，請店員報警處理。警方獲報抵達後，通報救護車救援，但張男仍因失血過多到院前便失去了生命跡象，經搶救仍不幸身亡。

雖然許男向警方表示，自己看到張男全身是血，就先去旁邊把雨鞋換成拖鞋，騎腳踏車報警。但檢方調查後透過其他證人所述的時序、許男衣物沾染血跡的方式，認定他犯罪嫌疑重大，依殺人罪將他起訴。

事後許男坦承有與張男發生口角，但否認殺人，辯稱「我是為了除草才帶鐮刀到農地，當天我持鐮刀在雞寮旁除草，之後與張男爭吵，張很用力把我推倒，之後發生的事情我就不記得了，等到我清醒時，張男已經坐在大石頭上流血，我就趕快騎腳踏車去便利商店，請店家叫救護車及報警，我不知道他的傷怎麼造成的。」

但台中地方法院勘驗證人說詞及各項事證後，不採信許男的證詞，依照殺人罪將他判刑18年，全案仍可上訴。