騙老婆社區每天開會！他偷吃人妻被抓姦　暴氣「把女兒高舉重摔」

▲鄭姓男子與曾姓女子同為新北市某社區管委會委員，2人多次開會後竟產生情愫，開始幽會交往。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／新北報導

已婚的鄭姓男子與曾姓女子皆為新北市某社區管委會委員，2人在經歷幾次開會後竟產生情愫，期間鄭男為了有更多與曾女獨處的機會，還騙妻子管委會原定每月開會1次，已改成每晚8點至10點都要開會。鄭妻與曾夫知情後，氣得趁2人幽會時前去抓姦，並一同上法院提告。新北地院審結判偷吃2人需賠償30萬元，另鄭男還需支付妻子2萬元。可上訴。

鄭男1982年結婚後與妻一度離婚，2人1990年才又再次結婚，而他們的3名子女如今也都已成年。鄭男與曾女2017年間分別經社區推舉成為監察委員及財務委員，2人自此開始曖昧，日久生情後彼此為了增加相處時間，原本每月開1次管委會，2人竟各自向自己的伴侶謊稱每晚8至10點開會。

不僅如此，偷情2人也經常利用LINE視訊對話調情、暗中於社區地下停車場的涵洞交換物品。而曾女更於每週五、六、日騙老公要跟4名幹部到雲林談合建案，事實上卻是前往鄭男位在南投集集的房地，與其幽會同居。

曾夫從旁人口中得知此事後，2018年2月凌晨便與鄭妻及其女兒相約，一同至南投集集抓姦。鄭男一開門，曾夫當場於屋內發現老婆換下的貼身衣物，並於房內發現2人使用過的衛生紙，他氣得當場要求妻子回家，怎料曾女不肯，雙方爭執下，鄭男更直接爆氣，多次出言恐嚇老婆及女兒，甚至把女兒抓起來往地上摔，致她頭部著地流血，且鄭男見女兒倒地不起時，仍意圖繼續追打並恐嚇，「我要給妳死，我生的，我怎麼不能給妳死」。

事後，曾夫及鄭妻皆提告並訴請離婚。法庭上偷情2人辯稱，社區委員間互動良好，每天晚上本來就會自由聚集於社區大廳泡茶聊天及商討社區事務，強調他們僅是一般正常社交，並無任何親暱互動；至於前去南投，單純是因2人決定共同經營民宿，利用週末假期去監工進度而已。

新北地院認為，鄭男與曾女行為確實已逾越一般男女的交往，審結判2人須連帶賠償正宮30萬元，另由於鄭男曾多次家暴妻子，故需再支付2萬元。同時，也判准雙方離婚。全案仍可上訴。

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