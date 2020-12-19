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艋舺青山宮9大具體改善作為出爐　午夜12時後禁放鞭炮、遶境

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▲艋舺青山宮青山王祭典。（圖／記者李毓康攝）

▲今年艋舺青山宮青山王祭典。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

艋舺青山宮4日至6日的遶境活動，除連放3天3夜鞭炮讓周遭住戶痛批無法睡覺外，也造成堵塞交通跟環境問題，民眾打爆1999市民服務專線抗議。對此，北市副市長蔡炳坤17日召集市府多個單位與警方、廟方開會，研擬出明年度9大具體改善作為，包括紅壇回歸傳統，數量不超過20個，超過則另覓空也集中辦理，紅壇表演活動應於夜間10時前結束，遶境活動不應超過夜間12時。

蔡炳坤指出，艋舺青山宮暗訪暨遶境是北市無形文化資產、重要的民俗傳統，活動帶來人潮及周邊商機，但也因為參與人數眾多，對在地甚至外圍地區的居民造成困擾與不便。

蔡炳坤表示，北市府尊重廟會傳統但也須輔導宮廟與時俱進，並與居民生活品質取得平衡。為此市府基於輔導立場，針對今年民俗遶境活動所造成的問題一一檢討改進，並提出明年策進方向及具體作為。

共分為「傳統文化傳承」、「成立府級應變中心」、「紅壇減量」、「鞭炮減量」、「噪音降低」、「流程管控」、「環境維護」、「輔導臨時建物」及「落實執法」等9項。

其中，鞭炮煙火規定夜間10時至12時減量，12時過後嚴禁施放鞭炮；紅壇則回歸傳統樣式，數量不超過20個，但若超過20個，應尋覓適合空地集中管理，且各紅壇表演活動應於夜間10時前結束，遶境不應超過夜間12時。

艋舺青山宮陳玉敏秘書表示，今年因為165週年宮慶，熱情參與的友宮、外地宮廟、信徒、陣頭及紅壇壇主眾多，青山宮控管不力造成對周遭居民生活影響深感抱歉，未來也會朝向北市府所提的9大改善要求，針對鞭炮、噪音、活動流程、紅壇數量等規劃具體改進。

此方案由蔡炳坤17日召集北市府警察局、萬華分局、交通大隊、消防局、環保局、環保稽查大隊、民政局、文化局、新工處、交通局、交工處、公運處、建管處、萬華區公所及艋舺青山宮等單位開會，共同研議。

▼艋舺青山宮明年度遶境9大具體改善作為。（圖／北市府提供，點圖可放大）

▲▼艋舺青山宮明年度遶境9大具體改善作為。（圖／北市府提供）

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