北市公務員爆收賄7人遭北檢約談　北市府：政風室已介入協同調查

▲台北市政府爆收賄案，北檢出動約談7人。（圖／記者黃彥傑攝）



政治中心／綜合報導

台北市政府工務局公園路燈工程管理處爆出收賄案，法務部廉政署廉政官於16日上午8時40分持搜索票到北市府進行搜索，約談7名涉案技術工友。對此，北市府回應，案件仍在調查中，尚未進行懲處，政風室已介入協同調查。

經調查，涉案7名被告包括公燈處技術工友黃銘鴻、張家豪；公燈處花卉試驗中心主任宋馥華等3名公務員，4名廠商為紹益科技實際負責人林良益、景業水電工程負責人余誌文、盛資機電負責人楊逢隆及路燈買賣及施作的仲介陳紀全，合計7人全案朝違背職務行受賄等方向擴大偵辦中。

北市府表示，路燈科技工張家豪、黄銘鴻兩位技工，涉及利用路燈工程向包商索賄，廉政署亦同步搜索紹益科技、凱勗工程及景業水電等3家廠商。

此外，花卉中心主任涉及處理北投區湖山段二小段市有地被占用，追償使用補償金涉有圖利占用人之情事，目前仍在調查中。北市府指出，全案仍調查中，政風室已介入協同調查，相關懲處需等調查完後進行。

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