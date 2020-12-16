　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市公務員爆收賄7人遭北檢約談　北市府：政風室已介入協同調查

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市政府傳出有人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市政府爆收賄案，北檢出動約談7人。（圖／記者黃彥傑攝）

政治中心／綜合報導

台北市政府工務局公園路燈工程管理處爆出收賄案，法務部廉政署廉政官於16日上午8時40分持搜索票到北市府進行搜索，約談7名涉案技術工友。對此，北市府回應，案件仍在調查中，尚未進行懲處，政風室已介入協同調查。

經調查，涉案7名被告包括公燈處技術工友黃銘鴻、張家豪；公燈處花卉試驗中心主任宋馥華等3名公務員，4名廠商為紹益科技實際負責人林良益、景業水電工程負責人余誌文、盛資機電負責人楊逢隆及路燈買賣及施作的仲介陳紀全，合計7人全案朝違背職務行受賄等方向擴大偵辦中。

北市府表示，路燈科技工張家豪、黄銘鴻兩位技工，涉及利用路燈工程向包商索賄，廉政署亦同步搜索紹益科技、凱勗工程及景業水電等3家廠商。

此外，花卉中心主任涉及處理北投區湖山段二小段市有地被占用，追償使用補償金涉有圖利占用人之情事，目前仍在調查中。北市府指出，全案仍調查中，政風室已介入協同調查，相關懲處需等調查完後進行。

其他人也看了這些...

專訪／跟外甥納豆尬演技　侯友宜：我曾經為了破案演過「X客」
專訪／侯友宜給403萬市民的內心話首公開　「我一定打好新北10年基礎」

更多熱門新聞...

專訪／「返校日」聽見孩子的聲音　侯友宜：與時代脫節的人容易走錯路
專訪／「不少同事都在天上了」侯友宜談正氣：還能做事就是福

振興一下我們的美麗

ET快訊
20歲熱褲妹開心買iPhone 12　才1天馬上墜入愛河
快訊／士林雙門保時捷撞路樹！　氣囊爆開變廢鐵
女客歸還400萬發票　曾記：免費送麻糬1年份
已婚男幫同事女友找工作　竟壓上床兩度性侵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃珊珊：俄芭蕾舞團出演「15日函請」　只等到中央一句請研擬防疫

蔡英文下令：全黨捍衛國防預算　不能拿台灣人安全開玩笑

莫斯科芭蕾舞團4人確診　柯文哲籲照SOP走：不要另開方便之門

蔡易餘：華航貨機塗裝惹議　建議部會多到中常會溝通

江啟臣痛批：民進黨操作預算提案　把國家政策當政治攻防

張武修自清「從沒看過影片」未洩密　柯文哲：Who knows？

警約談反萊豬醫師連「法案」都寫錯　林奕華：一開始以為是假的

國民黨青年團推潮T　酸行政院「老闆我要打統編03722403」

民進黨立委批華航新塗裝台灣意象不明　趙天麟：乾脆畫上珍珠奶茶

反萊豬醫師蘇偉碩遭約談　林為洲：太扯！國家機器動成這樣

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

急尋紅衣客！3顆麻糬400萬元...　曾記開錯發票恐繳「20萬營業稅」

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

黃珊珊：俄芭蕾舞團出演「15日函請」　只等到中央一句請研擬防疫

蔡英文下令：全黨捍衛國防預算　不能拿台灣人安全開玩笑

莫斯科芭蕾舞團4人確診　柯文哲籲照SOP走：不要另開方便之門

蔡易餘：華航貨機塗裝惹議　建議部會多到中常會溝通

江啟臣痛批：民進黨操作預算提案　把國家政策當政治攻防

張武修自清「從沒看過影片」未洩密　柯文哲：Who knows？

警約談反萊豬醫師連「法案」都寫錯　林奕華：一開始以為是假的

國民黨青年團推潮T　酸行政院「老闆我要打統編03722403」

民進黨立委批華航新塗裝台灣意象不明　趙天麟：乾脆畫上珍珠奶茶

反萊豬醫師蘇偉碩遭約談　林為洲：太扯！國家機器動成這樣

大專棒聯／旅日吳康壬中繼好投文化第10勝　莊陳仲敖7K壓高苑

湖人爆紅小將「曾嘲諷詹姆斯」被挖出　詹皇4年前就看好他

黃珊珊：俄芭蕾舞團出演「15日函請」　只等到中央一句請研擬防疫

趁狗狗睡午覺！偷堵麥「魔性打呼」大放送　上千網笑翻：好煩啊

搭台鐵平溪or深澳線注意！12/17起改「猴硐站、瑞芳站」始發

中職／統一獅簽回奪冠洋投　與二位簽約只剩細節

細聲男頻翻動專櫃衣物爆爭執　新光三越樓管嗆「你娘娘腔哦？」

【廣編】TSUM TSUM來了！「舒跑透明系氣泡水」迪士尼系列包裝　超人氣登場

日盛金追求者又現「黑馬」！傳益航有意搶親　金管會主委：個案不評論

讓閻王生死簿「反白」！高雄男4個月內同地點　鬼門關走2回逃死

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

黎智英被押往法院！李俊俋嗆藍營「靜音」

7公務員爆收賄遭約談　北市府：政風室已介入協同調查

政院統編案延燒！羅友志曝1關鍵

馬英九PO美食遭歪樓「眼睛」　衝Google熱搜冠軍

國防部否認共機侵入我領空

中天記者問《網管法》　柯文哲：妳還在喔

鄭麗文爆蘇貞昌「不爽送總統」　政院斥混淆視聽

65K2步槍挨批老舊「水準停留上世紀」　軍方：現役武器妥善率達標

柯文哲：對盧秀燕覺得很抱歉

蔡英文民調2年成長3倍　蘇貞昌負評多於正評

盧秀燕當面向AIT處長霸氣表態：7成民意拒萊豬

蔡英文反擊社宅政策　土地準備了、財源找到了！

對華航貨機新塗裝失望　王婉諭：大聲說出「台灣的名字」

快訊／沈智慧「反萊豬」絕食逾97小時送醫

更多熱門

相關新聞

游淑慧：柯文哲錯了不要硬拗

游淑慧：柯文哲錯了不要硬拗

針對台北市明倫社宅遭質疑月租費太貴，台北市長柯文哲2日表示「不希望所有住在裡面的都是窮人」，引發外界砲轟，同日晚間，他再澄清北市社宅要達到「混居、共榮、穩定房價」三目標。對此，北市議員游淑慧3日批評，該社宅房租是一個月前突調高，說穿了市府思維如同囤房惡房東，是考量「投資回本，和跟著大家貴」，錯了不要硬拗。

設黃信介廣場被否決　北市改採這招

設黃信介廣場被否決　北市改採這招

北市消防員暗槓住警器　法院裁定羈押禁見

北市消防員暗槓住警器　法院裁定羈押禁見

元大銀行積極進用身障者！　逾6成年資長達10年

元大銀行積極進用身障者！　逾6成年資長達10年

「未檢出萊克多巴胺」　皇家傳承牛肉麵打臉政院指控

「未檢出萊克多巴胺」　皇家傳承牛肉麵打臉政院指控

關鍵字：

北市府政風室

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

小鬼走3個月…峮峮凌晨4點發文！

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

YouTube　強制所有影片插入廣告

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

董至成吻上吳怡霈發展第二春

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面