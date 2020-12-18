泥土地上「手寫最後遺言」！外籍男北市府廣場輕生　屍掛半空隨風晃

▲台北市府前廣場南側路樹下驚見外籍男子上吊輕生。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市政府前廣場南側一顆路樹下今（18日）上午7時40分許驚傳一名外籍男子上吊輕生，晨運的民眾經過時目擊男子高懸半空、屍身還隨著風吹搖晃，當場嚇到崩潰報警。警方到場後確認男子已經明顯死亡，但其身上未有手機、證件，暫難確定身分；詭異的是，現場泥土地上還留下一串疑似印尼文字，應是輕生男子死前留下的最後訊息，但詳細內容為何，警方仍要找翻譯協助釐清。

警方初步了解，死者為一名外籍男性，粗估年紀約2、30歲，身穿長袖格子襯衫、深藍色長褲、打著赤腳未穿鞋，且臉上還緊緊戴著黑色口罩；男子選擇在市府前廣場南側、松壽路與市府路口旁路樹上吊，被發現時高懸在離地約2公尺的半空，已經明顯死亡。

▲男子被發現時懸掛在高約2公尺的半空中，遺體還隨著風吹不斷搖晃。（圖／記者游宗樺攝）

初步勘驗現場，男子衣褲口袋內未發現證件、手機等物，但警方有查獲一張印有「台中就業服務站」字樣的號碼紙，研判死者應是東南亞外籍人士；詭異的是，警方還在現場樹旁的泥土地上發現一串文字，初判應該為印尼文，疑似是輕生男子死前所留下的遺書，但因現場無人識得文字，究竟男子生前想傳達的最後訊息內容為何，警方仍須找來翻譯協助，盼能從中釐清男子輕生原因。

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▼警方在現場泥土地上發現一串印尼文字，應是輕生男子留下的最後訊息。（圖／記者邱中岳翻攝）