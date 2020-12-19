「最美區間車」搶先試車！南迴電氣化通車倒數　12/23全面改點

▲最美區間車於南迴鐵路試車。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局為汰舊換新，採購「最美區間車」EMU900型通勤電聯車，首批2編組於10月24日抵台後，已開始進行交車測試，12月上旬也行駛於即將全線電氣化的南迴線，確保通車後的穩定度，接著就將進入模擬重車試運轉階段。

台鐵局表示，EMU900型通勤電聯車第一批2編組正進行各項交車測試，刻正進行動態性能測試，並於12月上旬完成即將通車的南迴線試運轉測試，待測試項目全數完成並取得IV＆V認證後，即可投入營運。

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台鐵局表示，EMU900型通勤電聯車測試路段以三義=后里為主要區間，考慮到環島鐵路電氣化南迴線枋寮到知本間，將於23日全面改點營運，試車小組因此於12月上旬安排EMU900型通勤電聯車行駛於南迴線。

▲南迴鐵路電氣化通車倒數。（圖／鐵道局提供）

台鐵局指出，試車期間除進行資料蒐集外，更可測試電車線及軌道路線相容性，以確保南迴線通車後穩定度，測試期間南迴線秀麗景緻搭配EMU900型通勤電聯車俐落的綠色線條，形成軌道上獨特的風景，吸引許多鐵道迷前往捕捉這難得的歷史畫面。

台鐵局表示，待EMU900型通勤電聯車於完成交車測試並取得第三方獨立認證與驗證公司(IV＆V)驗證合格文件後，即可投入營運，民眾可體驗精進的設備，如車廂照明亮度自動調節功能、寬敞的車廂輪椅區、自行車放置空間、「好孕到」乘車空間、車廂錄影設備、車廂外觀及車廂內部指標系統的簡約設計等。

EMU900型通勤電聯車首批2組即將進入模擬重車試運轉階段，後續交車計畫為明(110)年交車10列共100輛，111年交車12列共120輛，至112年將52列共520輛全數交車，並計畫逐年汰換舊車。