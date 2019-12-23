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南迴鐵路電氣化「潮州至枋寮」今通車！　明年底全線通到台東

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▲▼枋寮火車站，枋寮車站。（圖／翻攝我是枋寮人）

▲南迴鐵路電氣化「潮州至枋寮段」今天通車。圖為枋寮火車站。（圖／翻攝我是枋寮人）

記者賴文萱／台北報導

交通部將「南迴鐵路電氣化計畫」納入前瞻基礎建設計畫推動，其中，潮州至枋寮段提前於今（23）日通車，即起西部電氣化列車可直達枋寮。而最後一哩路，潮州至台東全線則預定明年底電氣化通車，屆時將朝建構全台「一日生活圈」的新交通運輸版圖邁進一大步。

▲▼南迴鐵路電氣化「潮州至枋寮段」通車。（圖／鐵道局提供）

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▲行政院長蘇貞昌出席南迴鐵路電氣化「潮州至枋寮段」通車啟用典禮。（圖／鐵道局提供）

南迴鐵路電氣化計畫路線全長約123.4公里，工程經費276.13億元，其中潮州至枋寮長約25.2公里，今正式通車。交通部長林佳龍表示，環島鐵路電氣化是經濟建設重要一環，也是台鐵快捷化的關鍵，環島鐵路於104年屏東至潮州高架電氣化通車後，政府為宣示加速推動決心，將環島鐵路電氣化最後一哩路「南迴鐵路電氣化計畫」納入前瞻基礎建設計畫。

▲▼南迴鐵路電氣化「潮州至枋寮段」通車。（圖／鐵道局提供）

▲南迴鐵路電氣化「潮州至枋寮段」通車，明年底到台東全線通車。（圖／鐵道局提供）

考量潮州到枋寮段鐵路是南屏東民眾生活重要的交通動脈，如果能夠提前啟用電氣化，不僅能對這路段的鐵路運能與運輸效率有所提昇，也能提前減少柴油列車的行駛班次。行政院及交通部也特別指示鐵道局對潮州到枋寮段提前電氣化通車進行專業評估並積極推動。

潮枋段工程皆在營運中的鐵路旁進行，鐵路營運時間無法施工，再將工期壓縮1年餘，其難度和挑戰性實遠遠超過其他工程。在潮州至枋寮段電氣化通車後，西部電氣化列車可直達枋寮，優化台鐵、高鐵兩鐵轉乘。

新左營站直達枋寮站的列車班次由30列次增加為60列次，其中開行區間快車22列次，可大幅減少轉乘旅行時間，有效振興恆春半島觀光產業，更能進一步帶動屏東發展。而南迴鐵路電氣化全線通車最後一哩路，潮州至台東段則預定明年底通車。

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