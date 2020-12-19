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歡慶南迴鐵路電氣化！台鐵台東站「12/20發售千份紀念套票」

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▲台鐵發售紀念套票。（圖／台鐵）

▲台鐵發售紀念套票。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

南迴鐵路電氣化將於本月23日全線通車，啟用典禮則將於20日在台鐵台東站舉辦，當天上午9點30分將在車站廣場發售紀念套票，每套150元，每人每次限購6套，共限量1000份，套票內含5張名片式車票。

台鐵局表示，本次套票將南迴十周年「南迴鐵路　開天闢地」系列重新包裝，以紀念環島鐵路又往前邁進了一大步！限量一千份的套票內含五張名片式車票，包括「臺東→知本」、「知本→太麻里」、「太麻里→大武」、「大武→內獅」、「內獅→枋寮」。因採舊票新裝方式販售，僅供收藏無法做乘車票券使用。

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台鐵局表示，南迴電氣化12月23日全線通車後，旅客往返再也不用忍受濃濃柴油味，鐵路電化後除了提升運輸效率，也提供旅客更好的乘車體驗。而往返枋寮－臺東間的3671次、3672次的藍皮普快車「忘憂列車」也將隨之停駛。

南迴鐵路啟用典禮將於20日在台東站舉辦，典禮當天上午9點30分在車站廣場發售電氣化紀念套票，依票號GQ0001至GQ1000販售，恕無法選號，每人每次限購六套(售完為止)，當日設有集章處供旅客蓋章留念。

▲▼枋寮站將發售紀念套票。（圖／台鐵）

▲▼枋寮站將發售紀念套票。（圖／台鐵）

▲▼枋寮站將發售紀念套票。（圖／台鐵）

另外由於環島鐵路電氣化最後一哩路段為枋寮至知本站間，為慶祝枋寮站升等，台鐵局將於23日上午9點40分於枋寮站發售紀念套票1,500套，每套售價250元。套票內含有3張名片式車票、2張薄紙式月台票。

該套票以營運接軌、歷史承接為主題，發行首次普悠瑪異級名片式車票、臺鐵吉祥票(福祿東海)「加祿─東海」區間票及暫時不再開行之普通車票「枋寮─內獅」名片式車票各1張。本套紀念票特別用心規劃，將藍皮列車行駛風姿加入外，並於該張名片式車票軋上109.12.22紀念日期，現場另備有兩款紀念戳章供民眾蓋章留念。

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