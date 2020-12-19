建築少東挨告「撿屍酒店妹」　DNA報告出爐傻眼：另外2男的…



▲一名建築界少東挨告撿屍性侵，後來驗出其他2人的DNA，還他清白。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名建築公司少東幫朋友慶生，找來一群酒店妹助興，其中一名嫩妹不勝酒力醉倒，少東好心帶嫩妹去摩鐵休息，隔天嫩妹醒來卻發現自己遭撿屍，怒告少東下藥迷姦，沒想到檢警調查竟發現，嫩妹下體驗出另外2名男子的DNA，並沒有少東的，證實他的清白，少東也獲不起訴處分。

40歲的阿威(化名)是新竹地區小型建商的少東，經常因應酬上酒店，因此與酒店嫩妹小咪(化名)相識，經常相約外出吃飯喝酒。今年9月間，少東幫友人慶生，找包含小咪在內的一群酒店妹前往助興，後來小咪先醉倒，少東擔心她留在現場遭撿屍，好心載她到摩鐵開房休息。

隔天小咪醒來後發現自己內褲被脫、腰帶被解開，手臂有傷，內褲、胸罩還沾有不明體液，懷疑遭到少東下藥迷姦，因而到醫院驗傷，控告少東。

少東向檢警否認性侵，辯稱自己看小咪醉倒，對方的姊妹們又先行離開，不知道她住哪，才將她送到汽車旅館休息，且小咪醉得不省人事，邊滾邊吐，他怕小咪把旅館床單弄髒還要賠錢，才去浴室拿2條毛巾幫忙擋住，沒想到小咪還是吐得到處都是，讓他手忙腳亂又狼狽不堪，期間小咪還滾到地上，他好心把小咪抱到床上去，直到看到小咪睡穩了才離開，整個過程約50分鐘。

只是檢警調閱醫院採驗的「不明液體」與小咪下體內的DNA卻發現，驗出2名男子的DNA，其中沒有少東的，且抽血化驗也未發現小咪體內有藥物殘留，檢方認定少東犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

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