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竹市公布「2021燈會禁車令」　新竹人怒灌爆林智堅FB：有夠誇張

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▲竹市公布「2021燈會禁車令」　網友灌爆林智堅臉書：有夠誇張。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲新竹市府公布2021燈會指引，其中紅、綠、藍三區的禁車令引起居民跳腳。（圖／翻攝林智堅臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2021台灣燈會將在明（110）年2月26日(五)至3月7日(日)在新竹市登場，市府17日公布管制區圖表，表中將小巧的新竹城區規劃成藍、綠、紅三個區域，其中藍區居民需憑通行證放行汽車進入、綠區憑通行證僅供機車進入，而紅區則為行人徒步區，汽、機車皆不得進入，三個區域中還有12所中小學調整為3點下課，3所高中職調整為中午、下午3點、下午4點下課，只是由於新竹人工作、學區不一定都在同一個範圍，可能橫跨新竹縣市等，「禁車令」一公布後，新竹人苦不堪言，短短5個小時，市長林智堅的臉書就被網友的怒火填滿。

▲竹市公布「2021燈會禁車令」　網友灌爆林智堅臉書：有夠誇張。（圖／翻攝google地圖）

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▲經過google地圖比對，市府這次的限行區影響甚大，讓普遍跨區上班的新竹人叫苦連天。（圖／翻攝google地圖）

市府說，「2021台灣燈會」是新竹市有史以來最盛大的國家級活動，市府將落實「充分溝通、萬全準備、弱勢優先」，除燈區內10所市立國中小在管制期間提前至下午3點放學，讓家長方便接送，洗腎、行動不便民眾，也將發放「特殊接駁證」以專案方式處理。

有別於以往其他縣市的集中管理，2021燈會會為了因應「新竹小城」特點，展燈地點也分多區規劃，且主燈區還沿舊城區展開。燈會期間將於市區劃分「汽車管制區」汽車應憑證進入、「機車管制區」汽車不得進入機車需憑證、「行人徒步區」等三區，管制時間平日下午4點到凌晨0時，假日下午2點到凌晨0時，特殊接駁證，汽機車通行證以戶為單位，3人以下1張、4人以上2張，居住在限制區的居民，將憑證開車、騎車進出，另有特殊接駁證則針對洗腎需求、托嬰中心接送等特殊需求提供，由相關主管機關調查需求人數後統一發放。

▲竹市公布「2021燈會禁車令」　網友灌爆林智堅臉書：有夠誇張。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲▼三個限制區內還有12所中小學、3所高中職受到影響。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲竹市公布「2021燈會禁車令」　網友灌爆林智堅臉書：有夠誇張。（圖／翻攝林智堅臉書）

市府的管制圖一公布後，立刻引來附近居民的不滿，紛紛上市長林智堅的臉書留言，7小時引來將近600則的抱怨，有網友提出疑問，「紅區汽車無法進入、又不是每家都有足夠的機車量…」、「市區外的高中，搭乘交通車回市區，一定會遇上管制，是要怎樣應對？要市區的學校不得不提早半天下課。」、「意思是說，住在紅區的人，早上開車出門，要晚上12點過後才能回家嗎⋯」、「那住紅區又要載兩個小孩下課的怎麼辦？可以騎機車三貼嗎？」、「紅區中的居民下班要怎麼回家？一來不是人人都有/都能騎機車，上班路程遠近也需求不同…」、「住在非管制區，但在管制區上班，管制期間如何正常上下班？學校提前於下午3點放學，但家長還在上班，如何接送？國小放學後，各校自辦課後班是否有正常開課？」

也有網友直接開罵「欸，政績是你的，但是孩子們的受教權勒？居民的時間勒？孩子提早下課，如何安置？」、「每次都用翻轉城市來綁架市民…新竹市是要翻到哪裏去？最簡單的交通都還沒做好」、「市長是希望為了成全短時間的燈會盛事，讓居住市區直接失業是嗎？還是市長已經位高到無法體會市井小民為生活每天要奔波的辛苦與無奈」、「請問紅區居民連機車也被管制，但上班需要通勤新竹縣，應該是要走路上班，還是請公司讓員工待到晚上12:00再回家？這個擾民的程度已經不是一般程度的誇張」。

其中一位疑似住在市府附近的網友，忍不住抱怨「住市政府旁，幾乎每個禮拜都封路，辦大型活動，住家要吵到市民走完，繼續忍受你們拆棚，亂停車有家回不了，現在因為燈會連家都回不了，試問我們繳的稅，有扣除封路嗎？繳ㄧ樣待遇確不ㄧ樣！」也有網友體諒市府，打氣道「這次是整個新竹市交通的大考驗，辛苦市府團隊了，加油！」

面對網友的砲火，市府教育處、交通處都親上火線，交通處說，住管制區居民或在管制區上班的朋友，市府都會發放通行證，降低大家的不便，憑機車通行證可以進入藍、綠區，如果住在紅區的市民或在紅區上班，可以將機車停放在綠區，再步行至紅區。

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