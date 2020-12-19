遭性侵8次懷孕！14歲妹仰頭跳樓亡　惡老闆竟「坐商務廂」旅遊嗨翻

▲14歲的小小一頭倒向樓下。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川成都的少女小小（化名）遭46歲的企業老闆邱吉林威脅，先後8次在酒店性侵，導致懷孕墮胎，最終不堪受辱在家中跳樓，結束自己年僅14歲的生命，而罪魁禍首邱吉林，竟然在保釋期間去西藏旅遊，還開心PO出遊玩照片！事件引發輿論撻伐後，警方才將取保候審更改為刑事拘留。

▲邱男多次帶受害少女去酒店開房。（圖／澎湃新聞）

綜合陸媒報導，邱吉林去年8月29日通過騰訊QQ，認識還未滿14歲的小小，隨後以金錢利誘對方外出，並在雙流區某酒店進行性侵，還拍下裸照，之後以「發裸照給家人朋友」作威脅，先後7次在酒店內實施性侵。

除此之外，邱吉林還把拍下的裸照、短片傳送給朋友炫耀。直至今年2月3日，小小到醫院檢查證實已懷孕15周，事件才隨之曝光。警方隔天正式立案調查，邱吉林獲取保候審。2天後小小在醫院內接受墮胎手術。

▲邱吉林PO出遊玩照。（圖／翻攝自上游新聞）

令人氣憤的是，邱吉林在保釋期間表現輕鬆，即使警方5月8日已獲得DNA鑑定報告，證實他是引產胎兒的生父，但仍毫不在意，繼續在抖音上宣傳公司旗下產品，甚至在6月乘坐高鐵頭等艙到西藏旅遊，並將片段上載炫耀。

▲祝小小墜落在小區過道上當場死亡。（圖／澎湃新聞）

小小經過一連串的打擊陷入重度抑鬱狀態。6月28日當晚，小小進家門後徑直朝客廳窗戶走去，踩上凳子背朝外坐在窗沿上，仰頭就倒下去了，整個過程不到10秒，目睹全程的母親朱琴華瞬間全身發軟，哭喊「女兒沒了！女兒沒了...」。事件經媒體曝光引起輿論哄動後，警方才正式刑事拘留邱男。

▲家人出示小小生前照片。（圖／澎湃新聞）

案件本月16日在法院開庭，檢方指控邱吉林明知小小未滿14周歲下，仍多次性侵犯對方。被告的代表律師為其作輕罪辯護，辯稱其犯案時不清楚對方年齡。

不過檢方指出，邱吉林多次向小小的同學詢問其年齡，甚至把裸照傳送給她的同學。小小的母親朱琴華向法院提出民事賠償請求，要求對方賠償醫療費、護理費等共83萬元人民幣。庭審結束後，法院未當庭宣判。

朱琴華事後表明，不接受邱吉林的任何道歉，「唯一的要求就是法院對他重判」，希望法院能搞清楚為何警方立案後，邱當天即可取保候審，且在鑑定報告出爐後，警方也未有變更其刑事強制措施，讓他可在全國範圍內自由行動。

想起死去的女兒，朱琴華心碎表示，小小生前曾不只一次詢問「為甚麽不及時抓邱吉林」，認為這是女兒自殺的主要原因。

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