　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

遭性侵8次懷孕！14歲妹仰頭跳樓亡　惡老闆竟「坐商務廂」旅遊嗨翻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲14歲的小小一頭倒向樓下。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川成都的少女小小（化名）遭46歲的企業老闆邱吉林威脅，先後8次在酒店性侵，導致懷孕墮胎，最終不堪受辱在家中跳樓，結束自己年僅14歲的生命，而罪魁禍首邱吉林，竟然在保釋期間去西藏旅遊，還開心PO出遊玩照片！事件引發輿論撻伐後，警方才將取保候審更改為刑事拘留。

▲▼ 方艙醫院首位治愈者。（圖／看看新聞）

▲邱男多次帶受害少女去酒店開房。（圖／澎湃新聞）

綜合陸媒報導，邱吉林去年8月29日通過騰訊QQ，認識還未滿14歲的小小，隨後以金錢利誘對方外出，並在雙流區某酒店進行性侵，還拍下裸照，之後以「發裸照給家人朋友」作威脅，先後7次在酒店內實施性侵。

除此之外，邱吉林還把拍下的裸照、短片傳送給朋友炫耀。直至今年2月3日，小小到醫院檢查證實已懷孕15周，事件才隨之曝光。警方隔天正式立案調查，邱吉林獲取保候審。2天後小小在醫院內接受墮胎手術。

▲邱吉林PO出遊玩照。（圖／翻攝自上游新聞）

令人氣憤的是，邱吉林在保釋期間表現輕鬆，即使警方5月8日已獲得DNA鑑定報告，證實他是引產胎兒的生父，但仍毫不在意，繼續在抖音上宣傳公司旗下產品，甚至在6月乘坐高鐵頭等艙到西藏旅遊，並將片段上載炫耀。

▲▼ 方艙醫院首位治愈者。（圖／看看新聞）

▲祝小小墜落在小區過道上當場死亡。（圖／澎湃新聞）

小小經過一連串的打擊陷入重度抑鬱狀態。6月28日當晚，小小進家門後徑直朝客廳窗戶走去，踩上凳子背朝外坐在窗沿上，仰頭就倒下去了，整個過程不到10秒，目睹全程的母親朱琴華瞬間全身發軟，哭喊「女兒沒了！女兒沒了...」。事件經媒體曝光引起輿論哄動後，警方才正式刑事拘留邱男。

▲▼ 14歲女孩墜亡生前疑遭強姦致孕。（圖／澎湃新聞）

▲家人出示小小生前照片。（圖／澎湃新聞）

案件本月16日在法院開庭，檢方指控邱吉林明知小小未滿14周歲下，仍多次性侵犯對方。被告的代表律師為其作輕罪辯護，辯稱其犯案時不清楚對方年齡。

不過檢方指出，邱吉林多次向小小的同學詢問其年齡，甚至把裸照傳送給她的同學。小小的母親朱琴華向法院提出民事賠償請求，要求對方賠償醫療費、護理費等共83萬元人民幣。庭審結束後，法院未當庭宣判。

朱琴華事後表明，不接受邱吉林的任何道歉，「唯一的要求就是法院對他重判」，希望法院能搞清楚為何警方立案後，邱當天即可取保候審，且在鑑定報告出爐後，警方也未有變更其刑事強制措施，讓他可在全國範圍內自由行動。

想起死去的女兒，朱琴華心碎表示，小小生前曾不只一次詢問「為甚麽不及時抓邱吉林」，認為這是女兒自殺的主要原因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
獨／神鬼女出納7年狂吞上億　手法曝光下場慘
趙斗淳驚傳失蹤！大批警力突然撤離住宅
建築少東幫慶生慘被嫩妹告撿屍　DNA報告出爐傻了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

遭性侵8次懷孕！14歲妹仰頭跳樓亡　惡老闆竟「坐商務廂」旅遊嗨翻

「病毒變異」影響功效？　陸專家：對疫苗效果無影響

港生來台申請塞車？　陸委會：已加開時段特別處理

擺脫「卡脖子」命運　陸全力研發關鍵技術

中國宣布全國接種新冠疫苗　「兩步走」策略：保護力半年以上

涉華政策「4誤判」　王毅正告美：別干涉台港藏疆內政

中國證監會預告《期貨法》送一讀　推金融衍生品市場

50公分「仙女管」插進胃！恐怖催吐裝月銷破百　嫩妹每天一次快崩潰

傳中央調查組進駐　阿里巴巴急闢謠：集團發展得益於政府鼓勵

王毅向澳洲喊話：認真想想中方到底「是威脅還是夥伴」

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

遭性侵8次懷孕！14歲妹仰頭跳樓亡　惡老闆竟「坐商務廂」旅遊嗨翻

「病毒變異」影響功效？　陸專家：對疫苗效果無影響

港生來台申請塞車？　陸委會：已加開時段特別處理

擺脫「卡脖子」命運　陸全力研發關鍵技術

中國宣布全國接種新冠疫苗　「兩步走」策略：保護力半年以上

涉華政策「4誤判」　王毅正告美：別干涉台港藏疆內政

中國證監會預告《期貨法》送一讀　推金融衍生品市場

50公分「仙女管」插進胃！恐怖催吐裝月銷破百　嫩妹每天一次快崩潰

傳中央調查組進駐　阿里巴巴急闢謠：集團發展得益於政府鼓勵

王毅向澳洲喊話：認真想想中方到底「是威脅還是夥伴」

尷尬了！2歲萌兒問「媽媽妳怎麼沒有雞雞」　Janet高EQ回應兒子

陽明山擎天崗水牛集體暴斃！有詭...連24死　台大興大協助調查

遭性侵8次懷孕！14歲妹仰頭跳樓亡　惡老闆竟「坐商務廂」旅遊嗨翻

郭台銘先妻林淑如冥誕 今日提蛋糕前往愛物園

Jisoo條紋毛衣撞了2女星！「露白皙腿根」秀英、李孝利都踢鐵板

主播「漢堡姐姐」秀健美身材　網狂敲碗重現吃播畫面

新北金山國小附幼「玩很大」...親子同樂嗨翻　暖心過聖誕

她遭奧客「怒潑飲料」全身濕透痛哭！　幾天後收到4.7萬小費

獨／苗栗最美溫泉會館...遭神鬼女出納吞上億　瞞天過海絕招曝！

美國防部交接突喊停！代理部長急發聲明：從未拒絕與拜登團隊會面

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

大陸熱門新聞

讓男生上床1小時！她被校長打到尿失禁崩潰

仙女管插進胃！嫩妹每天一次快崩潰

大陸旅行團2天1夜「包吃住99元」！行程像逃荒

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

中國宣布全國接種疫苗　兩步走策略

借友人30萬！還款日收到人冥幣假鈔

確診住院治療！63歲老翁落跑消失

中澳持續僵持　王毅向澳洲喊話

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

爸媽突收已婚女兒性愛影片…一看男主不是女婿！

華航、長榮公告：赴陸檢測報告病名請用「新冠肺炎」

鄂贛電力吃緊　陸網友諷「缺煤炭太搞笑」

更多熱門

相關新聞

建築少東挨告撿屍　DNA報告：另外2男…

建築少東挨告撿屍　DNA報告：另外2男…

新竹1名建築公司少東幫朋友慶生，找來一群酒店妹助興，其中一名嫩妹不勝酒力醉倒，少東好心帶嫩妹去摩鐵休息，隔天嫩妹醒來卻發現自己遭撿屍，怒告少東下藥迷姦，沒想到檢警調查竟發現，嫩妹下體驗出另外2名男子的DNA，並沒有少東的，證實他的清白，少東也獲不起訴處分。

爸媽突收已婚女兒性愛影片…一看男主不是女婿！

爸媽突收已婚女兒性愛影片…一看男主不是女婿！

結婚沒人手！「海參貓」幫綁彩帶

結婚沒人手！「海參貓」幫綁彩帶

大狗只黏她！耳朵貼肚皮真相超暖

大狗只黏她！耳朵貼肚皮真相超暖

死黨性侵22歲女友　竟塞3000元強行和解

死黨性侵22歲女友　竟塞3000元強行和解

關鍵字：

性侵未成年少女懷孕

讀者迴響

熱門新聞

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

秀英直接回答：少女時代是8人

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

張爸與他的一千個帳號　張文政

木星哽咽哭了！交往13年男友不結婚：真的很難

特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」

蔡依林《甜秘密》MV遭負評！廖人帥失眠

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面