　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

妙齡女拍影片自白「遭性侵」！3天後農藥中毒慘死…丈夫聽判決崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女子遭到性侵，不久後農藥中毒身亡。（圖／翻攝《新京報》）

▲女子遭到性侵，不久後農藥中毒身亡。（圖／翻攝《新京報》）

記者柯振中／綜合報導

河北省肅寧縣一名張姓女子因為農藥中毒身亡，死前在醫院拍了一段影片，聲稱遭到同村的岳姓男子性侵。當地法院審理後，依照侮辱罪，判處岳男2年8個月有期徒刑，讓張女的丈夫相當崩潰，若不是依照性侵罪嫌判刑，他會再繼續上訴。

綜合陸媒報導，張女7月5日被發現倒在家中，後來被家人送到醫院救治，躺在病床上時，她拍了一段影片，聲稱自己遭到同村的岳姓男子性侵，還被逼著拍了裸照，對方以裸照不斷要脅發生關係。

▼女子遭到性侵，農藥中毒身亡，生前拍的影片指控同村的岳姓男子。（圖／翻攝《新京報》）

▲▼女子遭到性侵，不久後農藥中毒身亡。（圖／翻攝《新京報》）

張女今年過年時，想要與岳男斷絕關係，對方卻以「散布裸照」繼續威脅，導致她想不開，雖然立刻被家人送醫，3天後依然搶救無效身亡，死因為農藥中毒。

張女生前錄製的影片公開後，當地警方立刻立案，將岳男逮捕，全案展開調查。不過，當地法院審理後，近日依照侮辱罪，判處岳男2年8個月有期徒刑，讓張女的丈夫相當崩潰，對判決結果十分不滿意。

張女的丈夫說，他與妻子2013年離婚，2019年時再度結婚，從來沒想過妻子竟然遭遇到這樣的事情。丈夫提到，岳男沒有被依照性侵相關的罪嫌判刑，他還會繼續上訴，希望替妻子討個公道。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼女子的丈夫對判決感到十分不滿。（圖／翻攝《新京報》）

▲▼女子遭到性侵，不久後農藥中毒身亡。（圖／翻攝《新京報》）

ET快訊
三寶副駕開窗丟垃圾！賓士哥霸氣「撿起甩回」13秒影片網嗨翻
聽外國廣播！北韓船長「沒救了」...100人面前遭槍決
獨／球星「網愛自慰」遭側錄　嫌犯起底！建中學生也受害
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

退包裹「被快遞員打一拳」！女子噴血縫20針…整形費要43萬

妙齡女拍影片自白「遭性侵」！3天後農藥中毒慘死…丈夫聽判決崩潰

陸統計局稱「上半年失業率5.7%」　姚洋：網調數據是15%

北京又發現本土個案　將嚴格落實「14+7」政策？

治病明碼標價　每支抗腫瘤藥「抽成1百人幣」　

整頓互聯網平台企業　陸中財辦點名：有人鑽了監管的空子

新冠肺炎「環境傳人」　鍾南山示警防疫新課題

打一針疫苗花200元人幣　陸：最終成本決定降價　

遭性侵8次懷孕！14歲妹仰頭跳樓亡　惡老闆竟「坐商務廂」旅遊嗨翻

「病毒變異」影響功效？　陸專家：對疫苗效果無影響

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

林志玲為懷孕吃胖自己　喊話「小天使趕快報名來我這邊」

退包裹「被快遞員打一拳」！女子噴血縫20針…整形費要43萬

妙齡女拍影片自白「遭性侵」！3天後農藥中毒慘死…丈夫聽判決崩潰

陸統計局稱「上半年失業率5.7%」　姚洋：網調數據是15%

北京又發現本土個案　將嚴格落實「14+7」政策？

治病明碼標價　每支抗腫瘤藥「抽成1百人幣」　

整頓互聯網平台企業　陸中財辦點名：有人鑽了監管的空子

新冠肺炎「環境傳人」　鍾南山示警防疫新課題

打一針疫苗花200元人幣　陸：最終成本決定降價　

遭性侵8次懷孕！14歲妹仰頭跳樓亡　惡老闆竟「坐商務廂」旅遊嗨翻

「病毒變異」影響功效？　陸專家：對疫苗效果無影響

轉戰崑山科大教球　陳該發坦言是挑戰

LIVE／職籃球星譚傑龍不雅片風暴！　刑事局逮2嫌：身份曝

2020十大假訊息排行出爐　蔡英文「假博士」、國民黨萊豬影片居冠

「中職退役明星球員軟式棒球賽」 赫見多位職棒總教頭

兒子繼承捕手衣缽　蔣坤珄期許：成為真正大物

樂樂、西門夜說擔任粉絲交流賽關主　看見實況主另一面

買飲料沒加購袋子！男子「口罩變杯架」帶回家…下秒悲劇發生了

星二代受金曲、金馬重用　樂歪：李安走紅毯播我的歌！

純網銀來勢洶洶！國銀沙丁魚動起來　聯邦銀行：已做好應戰準備

金山警集訓！專業教練指點撇步：急煞迴避＋限界轉彎＋失控救車

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

大陸熱門新聞

仙女管插進胃！嫩妹每天一次快崩潰

少女仰頭跳樓亡　惡老闆旅遊嗨翻

讓男生上床1小時！她被校長打到尿失禁崩潰

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

中國宣布全國接種疫苗　兩步走策略

大陸旅行團2天1夜「包吃住99元」！行程像逃荒

借友人30萬！還款日收到人冥幣假鈔

確診住院治療！63歲老翁落跑消失

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

妙齡女農藥中毒身亡　生前透露遭性侵

中澳持續僵持　王毅向澳洲喊話

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

爸媽突收已婚女兒性愛影片…一看男主不是女婿！

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

更多熱門

相關新聞

少女仰頭跳樓亡　惡老闆旅遊嗨翻

少女仰頭跳樓亡　惡老闆旅遊嗨翻

四川成都的少女小小（化名）遭46歲的企業老闆邱吉林威脅，先後8次在酒店性侵，導致懷孕墮胎，最終不堪受辱在家中跳樓，結束自己年僅14歲的生命，而罪魁禍首邱吉林，竟然在保釋期間去西藏旅遊，還開心PO出遊玩照片！事件引發輿論撻伐後，警方才將取保候審更改為刑事拘留。

建築少東挨告撿屍　DNA報告：另外2男…

建築少東挨告撿屍　DNA報告：另外2男…

爸媽突收已婚女兒性愛影片…一看男主不是女婿！

爸媽突收已婚女兒性愛影片…一看男主不是女婿！

死黨性侵22歲女友　竟塞3000元強行和解

死黨性侵22歲女友　竟塞3000元強行和解

嫌妻不孕　好賭夫送她給朋友性侵

嫌妻不孕　好賭夫送她給朋友性侵

關鍵字：

農藥中毒性侵

讀者迴響

熱門新聞

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

張爸與他的一千個帳號　張文政

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

秀英直接回答：少女時代是8人

特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

蔡依林《甜秘密》MV遭負評！廖人帥失眠

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面