妙齡女拍影片自白「遭性侵」！3天後農藥中毒慘死…丈夫聽判決崩潰

▲女子遭到性侵，不久後農藥中毒身亡。（圖／翻攝《新京報》）



記者柯振中／綜合報導

河北省肅寧縣一名張姓女子因為農藥中毒身亡，死前在醫院拍了一段影片，聲稱遭到同村的岳姓男子性侵。當地法院審理後，依照侮辱罪，判處岳男2年8個月有期徒刑，讓張女的丈夫相當崩潰，若不是依照性侵罪嫌判刑，他會再繼續上訴。

綜合陸媒報導，張女7月5日被發現倒在家中，後來被家人送到醫院救治，躺在病床上時，她拍了一段影片，聲稱自己遭到同村的岳姓男子性侵，還被逼著拍了裸照，對方以裸照不斷要脅發生關係。

▼女子遭到性侵，農藥中毒身亡，生前拍的影片指控同村的岳姓男子。（圖／翻攝《新京報》）



張女今年過年時，想要與岳男斷絕關係，對方卻以「散布裸照」繼續威脅，導致她想不開，雖然立刻被家人送醫，3天後依然搶救無效身亡，死因為農藥中毒。

張女生前錄製的影片公開後，當地警方立刻立案，將岳男逮捕，全案展開調查。不過，當地法院審理後，近日依照侮辱罪，判處岳男2年8個月有期徒刑，讓張女的丈夫相當崩潰，對判決結果十分不滿意。

張女的丈夫說，他與妻子2013年離婚，2019年時再度結婚，從來沒想過妻子竟然遭遇到這樣的事情。丈夫提到，岳男沒有被依照性侵相關的罪嫌判刑，他還會繼續上訴，希望替妻子討個公道。

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▼女子的丈夫對判決感到十分不滿。（圖／翻攝《新京報》）