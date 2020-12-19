美國史上最偉大總統之一！　專家分析艱難情況：拜登最有機會

▲拜登14日正式獲得選舉人團認證當選，在德拉瓦州發表演說。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統當選人拜登明年1月上任後，將面臨眾多前朝留下的棘手問題。然而危機就是轉機，德州南方衛理會大學總統史研究中心創始主任恩格爾（Jeffrey A. Engel）表示，正是因為問題複雜，只要能解決，拜登就有機會成為史上最偉大的總統之一，但對他上任100天的政績不要抱有期待。

美媒《商業內幕》（Business Insider）報導，拜登入主白宮後面臨的第一個「績效考核」大關，便是上任100天內所達成的成就，而眾人將會檢視他在整場選戰中不斷拋出的政見，包括美國人重新團結，人人有疫苗等。

「拜登有機會成為美國歷史上最偉大的總統之一」，恩格爾直言拜登會面臨的問題龐大且雜，入主一個嚴重分歧對立的政府，現任總統川普治下「災難的4年」所留下的種種混亂，殺死30萬人的疫情，以及數百萬人仍就失業的社會，但是「沒有巨大的阻礙等著你去克服，你就不會偉大。」

恩格爾以美國開國總統華盛頓、帶領眾人解放黑奴的林肯，以及二戰期間的羅斯福總統為例，「沒有任何一個正常的人想接下他們所接下的問題，對吧？」他表示拜登當前遇到的問題困難度有如當時，因此他是自1932年以來，最有機會成為偉大總統之一的當選人。