迎向2021！衝五月天演唱會、瘋跨年　搭機捷超簡易搭車攻略來了





▲五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會將在機捷A19旁的桃園國際棒球場登場。（圖／相信音樂提供）

記者賴文萱／台北報導

揮別2020、迎向2021，年底機場捷運沿線除了有五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會之外，跨年夜在A18高鐵桃園站前廣場還有跨年晚會。桃捷貼心製作搭車攻略，提醒乘客不要錯過末班車時間，跨年夜則規劃普通車連續41小時不打烊，從12/31早上6點營運至隔日1/1晚上11點，直達車維持現有時刻表。

五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2021巡迴演唱會將於12/25、12/26、12/27、12/31、1/1、1/2，在A19旁桃園國際棒球場深情、搖滾開唱。桃捷將在五月天演唱會期間加密班次、延後收班疏運人潮。

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●五月天演唱會末班車時刻表：（12/25、12/26、12/27、1/1、1/2非跨年場末班車）

A19桃園體育園區站北上（機場、台北）末班車23:45；南下（環北）末班車 00:16

A21環北站往台北末班車 23:37

A1台北車站往環北末班車 23:07

跨年夜在A18高鐵桃園站前廣場還有「桃樂園Wonderland」跨年晚會，桃捷將在12/31連續41小時不打烊，從12/31早上6點營運至隔日1/1晚上11點，直達車則維持現有時刻表。

▲機捷五月天演唱會、跨年晚會搭車攻略。（圖／桃捷提供）

●跨年場（12/31）

普通車連續41小時不打烊

直達車維持現有營運時刻表

防疫期間，為因應演唱會大量人潮，桃捷公司也升級A19（桃園體育園區站）防疫規格，除車站加密清潔消毒外，也加設紅外線熱像測溫儀於票閘門口，執行體溫量測機制。

為減少排隊買票時間和接觸機會，桃捷公司也建議多多使用「行動支付或信用卡支付」讓看演唱會更方便快速。另提醒，進入機場捷運車站（包含大廳及售票等非付費區域）即須全程佩戴口罩。

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