桃園有感地震4級　機捷一度停擺22點16分全線恢復正常

宜蘭外海10日晚間9時發生規模6.7強震，最大震度4級且幾乎全台灣有感。一名女網友隨即在臉書分享，地震發生時她在22F住家的搖晃情況，可以看見家中所有的吊飾都在瘋狂甩動，她在躲避的過程中也一度腿軟跌倒，恐怖的畫面讓其他網友感嘆「明天要去收驚了。」