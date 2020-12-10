桃園有感地震4級　機捷一度停擺22點16分全線恢復正常

記者蔡文鈴／台北報導
全台10日晚間9點19分發生規模6.7地震，機場捷運也受到影響，在地震當下立即停駛，待命5分鐘後，確認各項系統正常後，於晚間10點16分全線恢復正常。
▲機場捷運。（圖／ETtoday資料照）
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全台發生有感地震，機場捷運地震偵測系統於9點21分顯示全線4級地震，桃捷公司立即啟動4級地震因應標準作業程序，列車停車，待命5分鐘後，列車進站清車，慢速巡檢軌道，行控中心確認號誌、軌道、電力系統皆無異常。已於10點16分恢復全線正常營運。
記者蔡文鈴／台北報導
全台10日晚間9點19分發生規模6.7地震，機場捷運也受到影響，在地震當下立即停駛，待命5分鐘後，確認各項系統正常後，於晚間10點16分全線恢復正常。
▲機場捷運。（圖／ETtoday資料照）
全台發生有感地震，機場捷運地震偵測系統於9點21分顯示全線4級地震，桃捷公司立即啟動4級地震因應標準作業程序，列車停車，待命5分鐘後，列車進站清車，慢速巡檢軌道，行控中心確認號誌、軌道、電力系統皆無異常。已於10點16分恢復全線正常營運。
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