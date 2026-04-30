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勞動節連假有零星雨　周日「梅雨鋒面報到」水氣增

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天鋒面遠離，各地天氣穩定，高溫回升，僅花東及恆春有零星雨。下周日晚間梅雨鋒面及東北季風影響，水氣增多，各地都有降雨機率，中部以北要留意較大雨勢，北部再度降溫。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天晚間至明天清晨水氣逐漸減少，各地仍有局部零星雨，明天白天多雲到晴，僅花東及恆春有零星雨，午後苗栗以南也有零星短暫雨。周六至下周日白天各地多雲到晴，天氣穩定，僅花東、恆春有零星雨，午後雷雨範圍逐漸擴大，周六午後為各地山區有零星雨，下周日午後大台北、東北部地區及各地山區都有零星雨。

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張承傳指出，下周日晚間至周一鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北有較大雨勢。下周二華南雲雨區東移，北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，中南部平地也有局部短暫陣雨。下周三至周四水氣減少，東半部及恆春有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨。

溫度方面，明天清晨中部以北及東北部低溫19至20度，白天氣溫回升，桃園以北及宜花高溫23至25度，其他地區26至31度。下周日各地高溫30至33度，下周一東北季風增強，北部及東北部高溫25度，中南部29至30度。下周三至周四北部又會回溫到28度。

他也說，周六至下周日金門及馬祖有低雲或霧。另外，下周日東南部有焚風，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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