今最後一天！他用ATM才想起「賺到普發1萬」　只剩2管道可領

▲原PO驚見ATM上的普發1萬貼紙，才想起尚未領取。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

錯過今（4/30）日沒領，普發一萬就飛了！一名網友透露，難得去郵局ATM領錢時，意外看見機台貼著「本機提供領現普發1萬」，才驚覺自己根本還沒領，讓他自嘲「賺到一萬元！」財政部也提醒，5月1日起官網與ATM將停止登記及領取功能，4月出生的新生兒，領取日期延至5月22日。

一名網友在Threads表示，他難得去郵局ATM領錢時，彷彿是財神爺的幫忙，突然驚見機台上有貼「本機提供領現普發1萬」的貼紙，他才想起還沒領1萬，急忙照著指示操作後，順利領到現鈔，並自嘲「差點錯過最後一天，賺到一萬元！」

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事實上，財政部國庫署表示，截至4月26日止，已有超過2,331萬人完成領取，整體領取率達98.92%。不過仍有約25萬人尚未領取，其中近3萬人曾登記入帳失敗，後續也未改採其他方式領取。

4月新生兒注意！領取期限延至5/22



國庫署提醒，若未入帳，須於4月30日前重新登記或改採ATM領現。針對新生兒部分，今年4月1日至30日在國內出生並符合資格者，領取期限延長至5月22日。統計顯示，約6千名符合資格新生兒中，僅約1,700人完成領取，仍有4千餘人尚未領取，領取率約28.98%，國庫署呼籲家長留意期限。

國庫署再次強調，自5月1日起官網與ATM將停止登記與領取功能，官網僅保留資訊查詢；5月4日起（勞動節連假後）郵局僅開放受理4月新生兒領取。

值得注意的是，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢，也不會要求操作ATM或網銀轉帳，民眾應提高警覺防範詐騙，如接獲可疑訊息，可撥打165反詐騙專線或1988客服查證。