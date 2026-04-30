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星宇航空聯名開丼、度小月推機上餐　北美及港澳航線吃得到

▲▼星宇航空聯名開丼、度小月推機上餐。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空機上餐聯名「開丼」推出「開丼秘製醬炙燒豬五花丼」。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空今宣布，第2季機上餐點與百年老店「度小月」及日式燒肉丼品牌「開丼 燒肉vs丼飯」合作，即日起可分別在港澳及北美航班上享用，另也同步更新米其林推薦素食品牌「鈺善閣」及米其林一星的「元紀．台灣菜」聯名菜單。

星宇航空表示，此次引進「度小月」聯名餐點，將台南古早味呈現給台北出發前往港澳的豪華經濟艙及經濟艙旅客，主要以度小月肉燥為底，並隨著季度更換主食；另也攜手「開丼  燒肉vs丼飯」，為北美（除鳳凰城）出發至台北航線的豪華經濟艙與經濟艙旅客帶來全新餐點，主打「開丼秘製醬炙燒豬五花丼」。

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▲▼星宇航空聯名開丼、度小月推機上餐。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空聯名「度小月」推機上餐。（圖／星宇航空提供）

星宇航空也說，「鈺善閣」聯名餐點也於全艙等推出春夏新素食菜單，主要供應於台北出發航線（部分航線除外），頭等艙與商務艙旅客主食為「五柳和風杏排麻油香飯」，前菜以日式蒟蒻生魚片為主，餐間點心可選擇「菲力猴菇排漢堡」；豪華經濟艙與經濟艙則提供「薑醬彩蔬拌拉麵」。

▲▼星宇航空聯名開丼、度小月推機上餐。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空聯名「鈺善閣」推出「五柳和風杏排麻油香飯」。（圖／星宇航空提供）

星宇航空指出，台北出發美國航線的頭等艙及商務艙「元紀．台灣菜」睡前套餐也同步更新，頭等艙套餐包含前菜「頭盤小菜碟」、湯品「干貝鮑魚四寶湯」、主菜「秘製牛肋排」、甜點「鹿港麵茶杏仁露．芝麻方塊酥」。

另外，商務艙則包含開胃小菜「鮮筍鹿港野生烏魚子塔」、前菜「醋溜九孔．燒汁香魚」、湯品「菜脯白玉燉鮮雞湯」、主菜「香蒜爐烤戰斧豬」、甜點「芭樂甘露蜜．葡萄柚．亞答枳」。

除了全新餐點，星宇航空也說，第2季也更新商務艙長程線威石東葡萄酒莊的機上用酒，此次為專屬釀造的機上白葡萄酒「Starlight 2025」，選用木杉與金香2種台灣在地白葡萄品種的頂級批次釀製，帶有荔枝、小白花與桃子的熱帶果香。

▲▼星宇航空聯名開丼、度小月推機上餐。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空更新頭等艙及商務艙限定的「元紀．台灣菜」睡前套餐。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空聯名開丼、度小月推機上餐。（圖／星宇航空提供）

中華航空近日也宣布，5月起再度攜手法朋烘焙甜點坊推出7款機上特色甜點及限定飲品，包括全航線豪華經濟艙的「老奶奶檸檬夾心餅乾」、越洋線經濟艙的「烏龍茶一口蛋捲」、日本線經濟艙的「烏魚子牛軋餅」，另有「老奶奶檸檬蛋糕冰淇淋」、「香蔥餅乾」及「鹽味帕瑪森起士酥餅」分別於不同航程的區域線經濟艙提供。

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