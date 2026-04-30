撞女警害命「女大生Dcard穿搭文被翻出」！千人湧入按怒

▲女大生肇事後查看車損。（圖／民眾提供）



記者施怡妏／綜合報導

台南市28歲鄭姓女警休假期間騎車外出，遭20歲女大生猛力追撞，失去平衡倒地，遭遊覽車輾斃，而女大生肇事後被拍到，只顧查看自己車損，遭輿論撻伐、肉搜。有網友指出，女大生常在Dcard平台PO穿搭文，最新的一篇發表於去年6月，貼文底下湧入許多網友留言，「撞死人只顧自己的車？」「別出來害人了」。

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▲▼肇事女大生。（圖／翻攝自Dcard）



女大生過去穿搭文被翻出

有網友在Threads發文，翻出肇事女大生在Dcard平台貼出的文章，共有6篇，其中有5篇都是分享穿搭的文章，追蹤者目前破千人。最新的一篇於2025年6月發布，女大生在文中表示，「分享一下最近去聽團穿的衣服，從五月初到現在幾乎每週都在聽團好快樂，題外話，我也要大一了，好期待好興奮哇啊啊」。

貼文被網友翻出，文章超過800人按「怒」，留言數逾1900篇，網友直呼「整晚沒睡覺+騎車沒有保持安全距離，一條好好的人命就被妳這樣帶走了」、「肇事後不關心傷者先看自己的車，原來人可以冷血成這樣，求妳以後別再上路害人了」、「車禍只關心自己的車？妳害死一個人欸」、「希望妳可以分享開庭穿搭」、「真的要出來道歉欸，人家女警28歲，明年要結婚了欸，命被妳收走欸」。

女大生肇事後只顧檢查車損 惹眾怒

女大生肇事後，被拍到將機車騎到路邊停放，接著開始彎腰查看車損狀況，並未上前關心女警，此舉引發大眾不滿。網友們火速搜出疑似女大生的Threads、IG帳號、Dcard文章，接著就連她就讀的學校、系所也都被找到。目前那些社群帳號都已經緊急關閉或轉為私人。

女大生就讀的崑山科技大學發出公開聲明，對此事深感遺憾，但案件已交由警方調查處理，校方不便評論，後續若學生提出相關諮詢需求，學校將視情況提供必要協助；並呼籲各界保持冷靜與理性，停止對學校師生的個資侵害與言語暴力。