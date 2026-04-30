孩子長不高？　灃食揭3大關鍵：睡眠、飲食與腸道

▲灃食教育基金會舉辦「良食脈動」講座，吸引近200位家長從飲食、睡眠到腸道提出科學解方。（圖／灃食教育基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

在飲食西化與生活型態快速變遷下，兒童成長發育面臨多重挑戰，家長亦常因資訊混亂而陷入「身高焦慮」。為協助建立正確觀念，灃食教育基金會舉辦兒童成長講座，邀集兒童生長發育專家楊晨醫師、臺北醫學大學營養學院院長謝榮鴻及海洋大學食品科學系榮譽講座教授蔡國珍跨界分享，透過醫學與營養的科學實證，從睡眠、飲食到腸道健康多面向切入，解析孩子成長關鍵，協助家長建立可長期實踐的健康基礎。

從焦慮到判斷力：建立飲食識讀力

灃食教育基金會林芳燕執行長表示，基金會深耕兒童飲食教育逾10年，觀察到家長最普遍的兩大焦慮為「孩子太胖」與「孩子長不高」。然而，網路上充斥未經驗證的健康資訊，例如「睡前挨餓有助生長激素分泌」等迷思，不僅讓家長無所適從，也可能導致錯誤飲食與過度進補。

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林芳燕指出，灃食持續透過講座與教育行動，結合專家以科學實證協助家長釐清迷思、建立正確觀念。「我們最重要的目標，是培養家長與孩子的『飲食識讀力』，讓大家看懂資訊、做出正確選擇，讓飲食成為支持孩子一生成長的基礎。」

▲灃食教育基金會執行長林芳燕盼透過講座培養飲食識讀力，讓家長在資訊混亂中做對選擇。

後天條件，決定成長表現

兒童生長發育專家楊晨醫師指出，遺傳雖影響身高約七至八成，但最終表現並非單一基因決定，而是多基因遺傳與後天環境共同作用的結果。即使父母身高條件有限，透過良好生活型態，仍有機會突破預期身高。

她進一步說明，生長激素(hGH)與生長因子(IGF-1)是影響發育的關鍵，與睡眠、飲食及運動密切相關。其中，夜間深層睡眠為生長激素分泌高峰，建議孩童於晚間9至10點前就寢。

在日常管理上，楊晨建議均衡飲食與規律運動，並避免過度進補。她提醒，錯誤使用轉骨方或過早進補，可能導致骨齡提前，反而縮短成長時間。

▲楊晨醫師為家長解惑，後天環境仍可以讓孩子突破預期身高。

營養密度是關鍵，影響成長表現

臺北醫學大學營養學院院長謝榮鴻從代謝觀點指出，長高是一項精密的生理過程，骨骼發育不僅需要充足的「建築材料」，更仰賴多重營養素的協同作用。

他表示，補鈣並非長高關鍵，蛋白質與熱量的充足攝取，才能促進IGF-1生長因子生成，並搭配鋅、鈣、維生素D等營養素，共同支持骨骼發育。現代孩童因挑食導致的營養失衡，已成為影響成長的重要因素。

謝榮鴻也提醒，高糖飲食與咖啡因攝取會干擾血糖與睡眠，進而抑制生長激素分泌。建議兒童飲食應掌握「早重、午優、晚輕」原則，提升營養利用效率，支持整體成長發展。

▲謝榮鴻院長指出，長高關鍵不在單一營養補充，而在整體攝取與身體利用效率。

腸道失衡，正在偷走孩子的成長能量

「腸道菌相也會影響身高。」蔡國珍教授指出，腸道微生態可調節全身生長因子，進而影響骨骼發育，與長高機制密切相關。

她進一步說明，健康腸道需具備完整黏液層以維持屏障功能；然而，現代兒童因西化飲食與膳食纖維不足，易造成菌相失衡，甚至引發慢性發炎反應，干擾生長因子運作。

蔡國珍強調，當身體長期處於發炎狀態，會由「成長模式」轉為「防禦模式」，消耗原本用於發育的能量。唯有透過多元飲食與充足膳食纖維，維持腸道微生態平衡，才能讓營養真正用於成長。

破解長高迷思，家長看見改變方向

現場家長回饋熱烈，普遍表示講座有效打破既有迷思。一位家長分享，過去認為「有睡飽就好」，直到聽完醫師說明，才理解晚睡會錯過生長激素分泌關鍵時段。也有家長從腸道觀點獲得啟發，重新檢視孩子長期「吃多卻吸收差」的原因，找到改善方向。

從作息調整到營養與腸道管理，專家提供的具體建議，讓家長在面對孩子成長問題時，有了更清晰且可實踐的依據。

▲灃食良食脈動講座吸引近200位家長參與。

灃食教育基金會長期致力於推動飲食教育，以行動引領下一代學習愛地球，與長期關注環境永續議題的基金會捐助人代表魏應充理念一致。灃食教育基金會將持續整合專業資源，將科學知識轉化為可實踐的生活行動，協助家長建立孩子一生受用的健康飲食與成長基礎。灃食LINE ID：@806dcfwp或關注灃Podcast「灃食 食光餐桌」。