判決書太無聊！陳沂爆「2年前遇粿王」過程：看互動以為是情侶

▲粿粿、王子。（圖／翻攝IG／粿粿）



記者施怡妏／綜合報導

藝人王子與粿粿捲入婚外情風波，被范姜彥豐提告求償100萬元，兩人認賠；不過，案件判決書內容並無提到露骨對話和細節描寫。對此，網紅陳沂看完後直呼「真是令人失望」，並爆料兩年前友人約她去滑雪機台，當時王子帶了一名女生，看兩人互動還以為是情侶，「事發後回想，那個女生就是粿粿。」

陳沂在臉書發文，因被告「認諾」全盤承認，判決書自然不會出現太多外界好奇的細節，「真是令人失望」；不過也扯出案外案，粿粿去年因找不到iPad，前往派出所報案提告范姜竊盜，但後來發現iPad其實是被家人收起來，且一直放在家中，「難怪范姜會氣成這樣，做錯事的人還想先發制人欸。」

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陳沂2年前就看過兩人同框



陳沂表示，由於判決書內容太無聊，決定爆料一段過去撞見王子、粿粿的經歷。她透露，大約兩年前曾受朋友邀約到滑雪機台練習，當時朋友提到正在教王子上課，現場王子也帶著一名女性同行。陳沂說，「長得很普通，他們的互動我以為是王子女友，但因為對王子沒興趣，只有內心默默想女友很普欸。」

陳沂事後才發現，原來當時同行女子就是粿粿；她也提到，近距離看過王子是花普男就是這件事，「明明長得很普，卻會散發出一種大家應該都覺得我很有魅力的謎之自信。不過本人算是好相處的，不是什麼討厭的人，但也不會想當朋友那種。」