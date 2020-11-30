旅客搭機捷電動步道一摸扶手「手掌竟見血」　台鐵查出兇手了

▲有旅客在搭乘台北車站至桃園機場捷運連通道手扶梯時遭針割傷。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

今（30）日上午接近10點時，台鐵台北站值班站長室接獲桃園捷運公司通知，地下一樓台鐵往機場捷運的連通道電動步道扶手有異狀，有旅客遭針割傷見血受傷。台鐵表示，派廠商查看後，判斷為外力介入的針狀物，非設備原有物，已請廠商加強維護保固。

有旅客在PTT發文指出，家人搭乘機捷手扶梯，把手放在扶手帶上時，突然手掌見血，被劃出一道傷口。對此，台鐵表示，接獲通知後，車站立即通知廠商派人至現場查看，判斷為外力介入的針狀物，非設備原有物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台鐵表示，造成旅客受傷的物品為外力介入的針狀物，非設備原有物。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，目前台北站已請廠商加強維護保固，必要時報警協助處理。另因受傷旅客並未留下聯絡資訊，台鐵也懇請受傷旅客能夠與台北車站聯繫，留下連絡方式便於主動連繫慰問。有關旅客受傷的相關醫療賠償，將由台北車站協調維保廠商進行處理。



台北車站地下一樓通往機場捷運連通道之電動步道，其建置單位為台北市政府捷運工程局，於108年2月完工啟用並點交予台鐵台北站，廠商依約自109年7月起提供設備2年之保固與保固期全責保養。





▲台鐵強調，未來將加強巡查，避免類似情況再度發生。（圖／台鐵提供）

台鐵強調，經查維保廠商每月皆有進行兩次維護保養，未來將加強巡查，避免類似情況再度發生。桃園捷運公司則回應，台鐵連接機場捷運A1（台北車站）連通道與相關設備，屬台鐵局權管維護範圍，非桃捷公司管轄；昨日獲知相關旅客受傷訊息，則隨即通知台鐵。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來