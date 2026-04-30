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林逸欣爸爸「40年堅持看診5小時」為多陪家人！比賽、典禮都出席

▲▼ 。（圖／翻攝自林逸欣FB）

▲林逸欣和爸爸感情極佳。（圖，下同／翻攝自林逸欣FB）

記者施怡妏／綜合報導

「音樂精靈」林逸欣的父親是台南知名神經內科醫師林春銘，日前驚傳罹癌過世，林逸欣今（30）日發文證實，告別式已落幕。林逸欣過去曾在臉書寫下對父親的感謝，爸爸開業的40年以來，堅持每天只上5個小時的班，就是為了多一點時間陪伴家人，而且從小到大任何節日、重要典禮、比賽，爸媽從未缺席。

林逸欣去年在臉書發文，祝爸爸生日快樂，「我常常說～這輩子最大的成就，就是成為爸爸媽媽的女兒」，爸媽總是把最好的留給孩子，不只重視教育，也教會她保持善良，從小在充滿愛與鼓勵的環境中長大，因此面對挑戰時，能勇敢嘗試、不害怕失敗。

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▲▼ 。（圖／翻攝自林逸欣FB）

重要場合從未缺席　半夜電話不漏接

林逸欣提到，爸爸白手起家，撐起一個溫暖又穩固的家，爸爸從40年前開業以來，為了不錯過孩子成長，堅持每天只在白天工作5個小時，希望能留更多時間陪家人。無論是節日、典禮，或大大小小的比賽，爸媽幾乎從未缺席。

林逸欣感動直言，「現在回想起來真的覺得他們很神奇，不顧一切地給予我們滿滿的愛與耐心，成全我每個任性的要求、擁抱我每一滴悲傷的眼淚，陪伴我每一個快樂的時刻。不曉得他們怎麼辦到的。」

林逸欣也透露，獨自在台北生活時，若半夜作惡夢或突然想家，第一時間都會打電話給爸爸，不管多晚、在做什麼，爸爸總是不會漏接，「所以我都跟別人說，全世界唯一一個24小時不會漏接我電話的人只有爸爸了」，感謝爸爸和媽媽給她一個回味無窮的童年，以及幸福完整的人生。

▲▼林逸欣和爸爸。（圖／翻攝林逸欣IG）

林逸欣父親攝護腺癌逝

林逸欣今日發文證實父親死訊，透露爸爸5年前因腰痛、腳麻，即便規律復健仍不見好轉，就醫才得知已是攝護腺癌末期且癌細胞轉移至骨頭，因此這些年她時常回台南陪伴父親，去年8月也趕在父親還在世時及時補辦婚禮。

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