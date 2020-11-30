扶手內藏細針！他搭機捷「一握緊」右手被劃破　嚇傻：惡意放置？

▲機捷。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多場所都有架設手扶梯，為了安全著想，搭乘時最好不要隨意走動，並且握緊扶手，不過，一名網友日前卻因此見紅。他先前與家人坐機捷時，因握緊扶手，導致手心立刻被劃破，仔細一看才發現，扶手內竟被埋藏一根針狀物，「扶手有這種針是正常的嗎？」對此，機捷表示，目前已請相關人員釐清，詳細情形仍在調查當中。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「機捷手扶梯扶手有針的八卦」為題發文，他日前與家人一同坐機捷，豈料在搭乘手扶梯時，手掌竟忽然見血，仔細看過以後才發現，原來是扶手內藏有一根針狀物。原PO緊張地說道，不知道那根針狀物是不是有人惡意放置、要害人感染病菌；畢竟是第一次遇到這種事情，因此他也趕緊詢問，「手扶梯扶手上有這種針是正常的嗎？施工留下的？」

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▲原PO的右手被劃傷。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「去找站務員，會處理」、「哇靠！有點嚴重」、「有點深欸」、「太誇張了吧！建議報警」、「認真覺得要報警，還要注意進度」、「負擔得起的話，快去預防性投藥，這種事難說」、「趕快去醫院成人感染科看」、「應該是扶手內層的鋼帶裂開岔出來」、「去檢查一下吧」。

經《ETtoday新聞雲》記者致電詢問後，機捷客服人員表示，他們有關切到此案，並已請相關人員去釐清，藏有針狀物的扶手應為連通道的電動步道，屬於台鐵的權責範圍，至於為何遺留針狀物，目前仍在調查當中。

台鐵客服人員則表示，這個部分需要請台北捷運來釐清相關責任；記者致電台北捷運後，至截稿前尚未取得相關說法。