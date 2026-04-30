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明天連假首日「國道10處易塞」　國5南下恐龜速10小時

▲▼2026勞動節連續假期國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲勞動節連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

勞動節3天連假明天(1日)開跑，預估將有出遊車潮，國道交通量上看平日1.2倍，高公局預判國道有10大易塞路段，國5可能從清晨6時過後就會出現南下車潮，下午4時後才紓解，南下路段恐連塞10小時。

今日為勞動節連續假期前1天上班日，西部國道下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向東湖至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹、高架堤頂至環北、北向內壢至林口；國3南向木柵至中和；國10西向仁武至左營端，其餘國道路段大致正常。

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明日(1日)為勞動節連續假期首日，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判，明天國道有10大重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議5時前或下午5時後出發，節省寶貴時間。

國道明天相關疏導措施包括：0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

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