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辣油內驚見「完整大蟑螂」翻肚泡澡！釣出一票苦主　業者道歉

辣油內驚見「完整大蟑螂」翻肚泡澡！高雄知名麵店僅回：喔　爆出來才道歉...釣出一票苦主

▲辣油藏巨型蟑螂事件曝光後，阿幕麵店負責人才正式發聲道歉，並宣布暫停營業進行全店專業消毒。（翻攝自google maps、臉書 ／{仁武人}※大小事）

圖文／CTWANT

高雄知名餐飲店驚「大強」！一名網友於社群平台發文指控，在「阿幕麵店」用餐準備加辣時，竟在辣油罐中驚見一隻「完整大蟑螂」浸泡其中，長長的觸角清晰可見，畫面極度衝擊。網友更不滿表示，事發當下店家態度消極，連一句道歉都沒有，令他失望透頂。對此，店家事發後已緊急宣布暫停營業，並連繫專業消毒公司進行深層除蟲。

辣油裡有蟑螂是真的嗎？　網友驚見「大強泡澡」狠酸：那是冬蟲夏草？

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根據受害網友曝光的照片，深色的辣油罐內躺著一隻身形碩大的蟑螂，細長的觸角直接竄出油液，令不少網友直呼「看到反胃」。原 PO 痛批，走出店門口時，店家竟然完全沒有表示歉意，讓他感受極差。

辣油內驚見「完整大蟑螂」翻肚泡澡！高雄知名麵店僅回：喔　爆出來才道歉...釣出一票苦主

▲泡著的大蟑螂身形完整、觸角清晰。（翻攝自臉書／{仁武人}※大小事）

貼文一出隨即引發網路熱議，不少網友開酸：「這是最新品種的冬蟲夏草嗎？」「台灣餐廳的老毛病，非要事情鬧大才肯道歉」、「這就是著名的蜚蠊蒜香牛肉麵！吃到的饕客無不尖叫讚賞，伴隨噁心頭暈特殊體驗展現此名菜獨到之處」「其實這是店家特色蟑螂油，每隻都洗乾淨 富含天然油脂蛋白質」、「原來辣椒油是小強製作而成」、「哇！他們用小強釀製辣椒醬喔！！！????」

阿幕麵店碗裡有蟑螂不是第一次？

曾經的苦主也表示：「這間不意外…1年多前我們也是去現場吃麵 兒子點麻醬麵 吃到後面也發現碗底一隻小強…跟店家反應後一句話都沒說…直接把碗端走…（像什麼事都沒發生一樣）連我去櫃檯結帳。店員也一句道歉都沒有…之後這間就變我們的黑名單了」「之前也是因為送來的滷菜盤發現有半隻蟑螂，從此之後不敢再去了。」「原來是這間，之前看了人家介紹去，發現他滿滿的滷味中間都是這種等級的蟑螂在穿梭，就當成一次店了」、「原來不是只有我遇到小強！幾年前我也在那裡遇到了小強 而且還是在我的乾麵裡面 整碗乾麵都不敢吃 自從那次相遇後再也不去那裡吃麵了」、「這間4年前點外帶就吃到蟑螂了，重點我老婆當時懷孕還確診，吐到不行，他們也是沒在鳥」、「第一次帶小孩去吃過一次快吃完才發現麵裡有蟑螂，跟店家反應也是什麼都沒說只回一句喔，從此以後就不在去吃了。」

高雄阿幕麵店怎麼回應？

針對排山倒海的負面評價，阿幕麵店負責人迅速做出回應。負責人坦言，顧客在餐點中發現異物且未能在第一時間得到妥善處理，是店家的失職，並萬分抱歉地表示：「對於客訴當下反應不夠積極、未能及時道歉，這是我負責人教育訓練不足的錯。」

阿幕麵店強調，事發隔日已立即採取實際行動。除了暫停營業並聯繫專業環保消毒公司進行全店「深層除蟲」外，也重新與員工進行溝通與懲處，確保未來不再無視顧客感受。同時業者也呼籲該名受害顧客或當日用餐不適的民眾主動聯繫，負責人將親自處理後續補償。

原PO事後也更新動態，證實老闆已主動致歉並承諾全面改進。原PO語重心長表示，希望店家這次閉店整頓能真正煥然一新，「孰能無過，但食安與服務態度不能開玩笑。」


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