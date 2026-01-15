20縣市推免費午餐　全教總批「教育財政隱形殺手」

▲20縣市推免費營養午餐，全教總理事長侯俊良（左二）提醒，可能成為教育財政隱形殺手，並提出四大核心主張。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

目前全台已有20縣市決定實施免費營養午餐，但全教總今（15日）示警，缺乏配套的免費午餐政策，恐成為教育財政的隱形殺手，故提出「經費零排擠、品質不打折、人力補缺口、配套全到位」等四大核心主張。立委王婉諭強調，反對全面免費，因為將淘空教育地基，政策解方應該是午餐專法。

在台北市長蔣萬安宣布北市國中小學營養午餐全面免費後，全台22縣市當中，已有20縣市決定實施免費營養午餐。全教總今邀請餐盒同業公會全國聯合會、台灣家長教育聯盟與立委王婉諭共同召開記者會，針對免費營養午餐引發爭議提出說明。

全教總理事長侯俊良指出，樂見地方政府願意減輕家長負擔，但卻是喜憂參半，因為免費營養午餐政策可能衍生問題，包括部分首長表示「不惜舉債跟進」，但免費午餐來自教育經費，新政策恐會排擠其他教育經費，地方縣市政府應審慎檢討教育經費編列的合理性及優先順序，才是落實經費零排擠、追求財源永續的唯一正途。

現為國小總務主任的全教總專發中心執行長葉明政表示，免費營養午餐若全面實施，費用就會被鎖死在特定預算額度，一旦遭遇物價通膨與人力成本上升，廠商為求生存，有可能對食材進行「隱形縮水」，學童健康恐成為價格定錨下的犧牲品。

葉明政進一步指出，若免費午餐政策忽視人力配置與合理待遇，像是廚工的低薪與高溫高熱的惡劣工作環境，在公眾檢視標準與期待升高後，恐成為壓垮前線的最後一根稻草，加劇學校現場的人力危機。

▲20縣市推免費營養午餐，立委王婉諭（左一）強調，反對營養午餐全面免費，解方應該是儘速通過營養午餐專法。（圖／記者許敏溶攝）

立委王婉諭強調，反對營養午餐全面免費，且不應該被視為教育的固定支出，否則勢必排擠其他教育經費，等於淘空教育地基，一旦財政困難就會導致政策無以為繼，政策解方應該是儘速通過營養午餐專法。

餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，免費營養午餐不只是費用由誰負擔的問題，更關鍵的是制度是否到位。餐費訂立與供餐規格，每年餐費的調整，應建立明確、可預期的機制，讓學校能因應物價與品質需求，同時也要補足營養師人力、廚工待遇與廚房設備。另要保留家長加價彈性，讓各校依需求調整內容，才能更符合多元化的校園午餐現況。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之指出，免費午餐到底是「社福」或「教育」，這個必須嚴肅釐清，絕對不應該以教育預算填補社福缺口，同時應該有排富條款，將資源集中加碼照顧弱勢學生至三餐與寒暑假。王醒之強調，比「免費」更迫切的是制度完善，像是補足營養師、提升廚工待遇，還有採購在地友善食材及同時深化食農教育，這才是政策正途。