　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20縣市推免費午餐　全教總批「教育財政隱形殺手」

▲▼20縣市推免費營養午餐，全教總理事長侯俊良（左二）提醒，可能成為教育財政隱形殺手，並提出四大核心主張。（圖／記者許敏溶攝）

▲20縣市推免費營養午餐，全教總理事長侯俊良（左二）提醒，可能成為教育財政隱形殺手，並提出四大核心主張。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

目前全台已有20縣市決定實施免費營養午餐，但全教總今（15日）示警，缺乏配套的免費午餐政策，恐成為教育財政的隱形殺手，故提出「經費零排擠、品質不打折、人力補缺口、配套全到位」等四大核心主張。立委王婉諭強調，反對全面免費，因為將淘空教育地基，政策解方應該是午餐專法。

在台北市長蔣萬安宣布北市國中小學營養午餐全面免費後，全台22縣市當中，已有20縣市決定實施免費營養午餐。全教總今邀請餐盒同業公會全國聯合會、台灣家長教育聯盟與立委王婉諭共同召開記者會，針對免費營養午餐引發爭議提出說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全教總理事長侯俊良指出，樂見地方政府願意減輕家長負擔，但卻是喜憂參半，因為免費營養午餐政策可能衍生問題，包括部分首長表示「不惜舉債跟進」，但免費午餐來自教育經費，新政策恐會排擠其他教育經費，地方縣市政府應審慎檢討教育經費編列的合理性及優先順序，才是落實經費零排擠、追求財源永續的唯一正途。

現為國小總務主任的全教總專發中心執行長葉明政表示，免費營養午餐若全面實施，費用就會被鎖死在特定預算額度，一旦遭遇物價通膨與人力成本上升，廠商為求生存，有可能對食材進行「隱形縮水」，學童健康恐成為價格定錨下的犧牲品。

葉明政進一步指出，若免費午餐政策忽視人力配置與合理待遇，像是廚工的低薪與高溫高熱的惡劣工作環境，在公眾檢視標準與期待升高後，恐成為壓垮前線的最後一根稻草，加劇學校現場的人力危機。

▲▼20縣市推免費營養午餐，立委王婉諭（左一）強調，反對營養午餐全面免費，解方應該是儘速通過營養午餐專法。（圖／記者許敏溶攝）

▲20縣市推免費營養午餐，立委王婉諭（左一）強調，反對營養午餐全面免費，解方應該是儘速通過營養午餐專法。（圖／記者許敏溶攝）

立委王婉諭強調，反對營養午餐全面免費，且不應該被視為教育的固定支出，否則勢必排擠其他教育經費，等於淘空教育地基，一旦財政困難就會導致政策無以為繼，政策解方應該是儘速通過營養午餐專法。

餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，免費營養午餐不只是費用由誰負擔的問題，更關鍵的是制度是否到位。餐費訂立與供餐規格，每年餐費的調整，應建立明確、可預期的機制，讓學校能因應物價與品質需求，同時也要補足營養師人力、廚工待遇與廚房設備。另要保留家長加價彈性，讓各校依需求調整內容，才能更符合多元化的校園午餐現況。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之指出，免費午餐到底是「社福」或「教育」，這個必須嚴肅釐清，絕對不應該以教育預算填補社福缺口，同時應該有排富條款，將資源集中加碼照顧弱勢學生至三餐與寒暑假。王醒之強調，比「免費」更迫切的是制度完善，像是補足營養師、提升廚工待遇，還有採購在地友善食材及同時深化食農教育，這才是政策正途。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

LIVE／張文北市街頭隨機狠殺3人　北檢開記者會說明調查結果

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出

台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！背心太低胸⋯包不住上圍 事業線全被拍

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

AI會取代數學家嗎？陶哲軒：工具進步，不等於思考被取代

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

生活熱門新聞

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

22歲嫩妹激戰到一半突嘴歪臉斜！醫驚：再慢就截肢

黃立成幣圈慘賠6.6億　舊愛劉容嘉不忍發聲

洗襪子要翻面嗎？日本家事達人給答案

洛鞍颱風估今生成　明雨區擴大

「小鳥吃吐司」爆倒閉！負責人欠百萬薪跑路

早餐店「三色豆奶茶」爆紅　實際口感曝

急凍4天！　下波挑戰寒流

更多熱門

相關新聞

不跟進免費午餐　嘉義市編1.38億補助經費

不跟進免費午餐　嘉義市編1.38億補助經費

嘉義市暫不跟進免費營養午餐， 嘉義市政府指出，2026年已編列營養飽育6000萬（每餐12元）、食材補助2700萬（國中每餐7元、國小每餐5元）、「三章一Q」5100萬（每餐10元）共計1.38億元，用於補助公立國中小午餐食材及行政經費，加上向家長收取之午餐費（國中每餐38元、國小每餐35元，全數用於食材採購），以及每週2瓶鮮乳的補助(以38元計，每餐平均8元)，每餐費用分別為國中75元、國小70元。

即／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠

即／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠

營養午餐全額補助　周春米：不能讓屏東孩子落後

營養午餐全額補助　周春米：不能讓屏東孩子落後

即／屏東也跟進免費營養午餐！5萬學生受惠

即／屏東也跟進免費營養午餐！5萬學生受惠

桃市中低收入戶火化+納骨設施+樹葬全免

桃市中低收入戶火化+納骨設施+樹葬全免

關鍵字：

營養午餐免費全教總

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

26歲女「每天2杯手搖飲」一輩子洗腎！

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面